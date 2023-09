Preta Gil demonstra apoio para Luísa Sonza após desabafo no Mais Você: Temos que desmascarar os traidores

Luísa Sonza está recebendo o apoio de várias famosas após expor no Mais Você desta segunda-feira, dia 20, que terminou seu namoro com Chico Veiga devido uma traição do rapaz. Preta Gil, que passou por uma situação bem semelhante em seu antigo relacionamento com Rodrigo Godoy, se sentiu tocada pelo desabafo da colega cantora e usou suas redes para demonstrar apoio.

Preta, que enfrenta um câncer no intestino, terminou o casamento com Godoy após descobrir que o marido havia lhe traído com sua stylist. Até o momento, ela não revelou todos os detalhes do ocorrido, mas prometeu falar com os fãs assim que estiver melhor de saúde.

Ao elogiar a coragem de Luísa, Preta escreveu:

Obrigada por usar toda a sua sensibilidade para escrever um texto tão potente que representa não só a mim, mas a milhares de mulheres. Sim, temos que desmascarar os traidores, abusadores para que outras mulheres também o façam e não fiquem reféns de pessoas que nos enganam, manipulam, mentem e ferem tanto.