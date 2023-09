André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela, é esperado para depor contra mãe da atriz

Quem disse que as polêmicas envolvendo Larissa Manoela e sua família chegaram ao fim? Conforme divulgado pelo colunista Lucas Pasin, André Luiz Frambach, noivo de Larissa, é esperado nesta quarta-feira, dia 20, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância - Decradi - no Rio de Janeiro. O ator deve prestar depoimento em investigação sobre suposta intolerância religiosa por parte de sua sogra, Silvana Taques.

Segundo nota enviada para Pasin pela assessoria de imprensa de Larissa Manoela e André Luiz Frambach, assinada pela advogada do casal, Patrícia Proetti, a atriz foi liberada de depor e André havia feito o mesmo pedido, que foi negado.

Após a Larissa ter sido intimada para depor, ingressamos com um Habeas Corpus em virtude dela ser filha da suposta investigada e, por esta razão, não ser obrigada a testemunhar contra a mãe e nem comparecer para depor se não quiser. Posteriormente foi impetrado um Habeas Corpus em favor do André, pois, sendo ele genro da suposta investigada, seria considerado parente por afinidade o que, também, o isentaria de testemunhar contra a sogra. Entretanto, o juizo entendeu que o Cod de Processo Penal não isentaria genro de depor como testemunha, somente o Cod de Processo Civil. Desta forma, André está, a contra gosto, cumprindo com o que foi determinado judicialmente, declara a nota.

Vale lembrar que a mãe de Larissa está sendo acusada de intolerância religiosa devido a uma mensagem enviada para a filha no final de 2022. Conforme divulgado pelo Fofocalizando, Silvana fez um comentário preconceituoso sobre a religião da família de André Luiz Frambach.

Esqueci de te desejar? Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira, dizia a mensagem da sogra de André.