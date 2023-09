Samsung domina buscas por celulares em agosto; veja ranking

Os celulares da Samsung foram os que mais despertaram o interesse dos brasileiros durante o mês de agosto, segundo os dados do comparador de preços Buscapé. A coreana possui nove modelos entre os 20 celulares mais buscados no período, com destaque para o Galaxy A54 5G e os tops de linha S22 e S22 Ultra.

Apesar do domínio da marca coreana, o líder de buscas de agosto foi o Smartphone Xiaomi Redmi Note 12S 8GB, com preços que variam entre R$ 1.329 e R$ 1.455. Em segundo lugar, ficou o Samsung Galaxy A54 5G, com menor preço encontrado de R$ 1.698, dando ao cliente a oportunidade de economizar até 11% no produto ao fazer a comparação de preços.

Fecha o pódio o Xiaomi Pocophone Poco X5 5G 8GB, encontrado a partir de R$ 1.493, com variação de preços de até 7%.

Intermediários são os queridinhos do brasileiro

Aliando preço justo com o acesso a boa parte das funcionalidades mais avançadas, os celulares intermediários, aqueles com preços de até R$ 2 mil, são os mais pesquisados pelos brasileiros: dos 20 celulares mais buscados, 16 modelos se encontram nessa categoria.

Pesquisar é fundamental para economizar

A variação de preços entre os top 20 celulares mais buscados em agosto foi de 38% para um mesmo produto, como no caso do modelo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, que podia ser encontrado dentre R$ 2.733 e R$ 4.404. A diferença entre valor mínimo e máximo encontrado mostra como comparar preços pode gerar grandes economias para o consumidor.

Outro modelo que também apresentou grande variação, de 24%, foi o Apple iPhone 11 4 GB 64GB. O celular pode ser encontrado com preços que vão de R$ 2.336 a R$ 3.055, reforçando que avaliar a oferta de cada loja é essencial para gastar menos.

O Buscapé é uma ferramenta que pode auxiliar nesse trabalho. A plataforma oferece uma experiência de compra assistida e personalizada permitindo que os consumidores consultem avaliações detalhadas para cada produto, um comparador de preços e a opção de receber alertas sobre reduções nos valores dos itens de seu interesse.

Além disso, a plataforma disponibiliza uma lista de lojas altamente competitivas com histórico de preços, garantindo que a compra seja segura e com o melhor custo. Também é possível aproveitar o cashback ao concluir a compra por meio do site ou aplicativo da marca.

Confira abaixo a lista completa de celulares mais buscados no mês de agosto