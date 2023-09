Weverton aposta em solidez defensiva para Palmeiras superar Grêmio e fazer 'sombra' no Botafogo

O Palmeiras não sofreu gols nos últimos oito jogos, o que permitiu ao time voltar a sonhar com a conquista de mais um título brasileiro, por exemplo. Atual campeã, a equipe diminuiu para somente sete pontos a distância para o Botafogo e a solidez defensiva é uma aposta do goleiro Weverton para a equipe voltar da casa do Grêmio nesta quinta-feira com um resultado positivo na missão de "fazer sombra" ao líder, que joga somente na sexta.

Mesmo com jogo de ida das semifinais da Libertadores diante do Boca Juniors, na próxima semana, o Palmeiras vai usar sua força no jogo marcado para a Arena do Grêmio, com intenção de reduzir para somente quatro pontos a distância na frente. Os cariocas visitam o Corinthians, arquirrival verde, e a confiança é que podem tropeçar pelo terceiro jogo seguido no Brasileirão - ainda têm o confronto direto.

"Falamos no vestiário que, se não sofrermos gols, temos até o último minuto para fazer. Não queremos fazer no último lance, mas tem sido assim em alguns jogos. Sabemos o quanto a defesa tem um papel fundamental para se conquistar um campeonato", enfatizou Weverton. "Essa solidez defensiva é importante, traz segurança e equilíbrio para a equipe. Sabemos o quanto nossos jogadores são qualificados para fazer gols e resolver um jogo, então, quando achamos um equilíbrio de sofrer poucos gols, traz uma tranquilidade de que teremos nossas chances. Estamos felizes, trabalhamos muito no dia a dia e seguiremos trabalhando para que isso se mantenha por muitos jogos", avaliou.

A boa sequência de resultados diante dos gaúchos também serve para aumentar a confiança palmeirense. O time de Abel Ferreira não perde do Grêmio desde o segundo turno do Brasileirão de 2019. De lá para cá, foram cinco vitórias e dois empates.

"O Grêmio é sempre um adversário muito difícil. Hoje é o quarto colocado na competição, vem fazendo um grande campeonato e sabemos como eles são fortes dentro de sua casa. Mas estamos nos preparando para fazer um bom jogo e procurar a vitória", afirmou o goleiro. "Sabemos da dificuldade que vai ser, do preço que temos de pagar para construir uma vitória, mas estamos nos empenhando e nos dedicando para sempre melhorar e evoluir. É um grande adversário, vamos lá respeitando, mas sabendo dos nossos objetivos e da importância de uma vitória."

Depois de ficar desacreditado na competição, com 17 pontos de desvantagem para o líder, o Palmeiras cresceu com a série de resultados positivos nos últimos jogos e agora voltou a dividir as atenções da Libertadores com o Brasileirão.

"É um momento importante e decisivo da temporada, aquele momento que nós, jogadores, e os torcedores esperavam, de grandes jogos. Tivemos um tempo bom para trabalhar, descansar a parte mental, pois é jogo atrás de jogo. O Abel pôde trabalhar algumas variações importantes para o restante da temporada", revelou Weverton. "Temos esse jogo decisivo contra o Grêmio, depois a primeira decisão da Libertadores contra o Boca. A equipe está se preparando muito bem, muito trabalho, intensidade, coisas que precisamos melhorar para que a gente possa aplicar tudo no jogo."

Além de trabalhos táticos visando a visita aos gaúchos, o último treino do Palmeiras contou com muita variação em finalizações. Abel Ferreira colocou seus jogadores para aprimorarem a pontaria. Ainda dedicou boa parte das atividades para ensaiar cobranças de faltas. O time ainda treinou pênaltis.