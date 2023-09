Luísa Sonza rebate comentário sobre exposição da traição: Parem de tratar homem como menino

Eita que ela habla mesmo! Após revelar durante o Mais Você que o namoro com Chico Veiga chegou ao fim após uma traição do influenciador, Luísa Sonza recebeu muitas mensagens de apoio, mas também houve algumas críticas de internautas. Sem descer do salto, a cantora fez questão de rebater um comentário sobre sua decisão de expor a infidelidade.

Na web, uma pessoa disparou um comentário após ver o desabafo da artista no programa matinal da TV Globo:

O Chico não queria exposição nenhuma aí a Luísa Sonza foi em TV aberta e confessou para todo mundo que ele traiu e ainda disse que foi no bar.

Luísa não ficou calada diante das palavras e logo deixou uma resposta bem direta sobre a sua decisão de falar abertamente sobre o fim do relacionamento.

Não queria exposição nenhuma? Primeiro que ele já era uma pessoa pública antes de mim, segundo que SEMPRE quis e concordou com tudo, a gente tava vivendo algo combinado a dois, juntos. Ele é um homem de quase 30 anos e tem toda a liberdade de fazer o que QUISER. Parem de tratar homem como menino.