Novo Fire TV Stick para streaming 4K entra em pré-venda por R$ 449; veja detalhes

Hoje (20), a Amazon anunciou novidades na sua popular linha Fire TV. Em destaque, o mais novo Fire TV Stick 4K, com suporte para wi-fi 6 e até 30% mais rápido que o modelo anterior. O gadget já está em pré-venda no Brasil por R$ 449.

Além do Fire TV Stick 4K nova geração, outros dispositivos também foram anunciados, sem previsão de chegada ao país. São eles o novo Fire TV Stick 4K Max com Fire TV Modo Ambiente e o novo Fire TV Soundbar, que permite aos clientes desfrutarem som que pode preencher o ambiente.

Novo Fire TV Stick 4K

O novo Fire TV Stick 4K (2ª geração) possui processador quad-core atualizado de 1,7 GHz. Os clientes podem desfrutar de áudio Dolby Atmos e qualidade de imagem 4K Ultra HD com suporte para Dolby Vision, HDR, HLG e HDR10+.

Além disso, usuários podem conectar outros dispositivos Echo para saída de áudio em várias caixas de som inteligentes, criando uma experiência de Home Theater.

O controle remoto do novo Fire TV 4K também é integrado com Alexa, que permite a busca por filmes e séries apenas clicando no botão e dizendo “procurar comédias”, por exemplo. Ele também tem as demais funcionalidades da assistente de voz.

Com o controle remoto por voz com Alexa, é possível pausar e continuar conteúdos; controlar dispositivos de casa inteligente como lâmpadas, plugues, ar-condicionado, entre outros. Pode-se ainda perguntar para a assistente informações como resultados de jogos de futebol; ouvir música através dos principais serviços de streaming; verificar o tempo; definir lembretes, alarmes e timers.

Preço e Disponibilidade

O novo Fire TV 4K está disponível em pré-venda a partir de hoje na Amazon.com.br por R$ 449 em até 12 vezes sem juros. O envio é a partir do dia 27 de setembro. Para mais informações, acesse amazon.com.br/ novofiretvstick4k

Mais novidades

A Amazon apresentou ainda, em evento hoje nos Estados Unidos, mais produtos da família Fire TV, sem disponibilidade para o Brasil:

Novo Fire TV Stick 4K Max

O novo Fire TV Stick 4K Max é o primeiro dispositivo de streaming com o Fire TV em Modo Ambiente e apresenta um processador quad-core de 2,0 GHz atualizado. O Fire TV Stick 4K Max é o primeiro do mercado a incluir suporte para Wi-Fi 6E. O dispositivo tem 4K Ultra HD e suporte para Dolby Vision, HDR, HDR10 + e áudio Dolby Atmos envolvente.

O Fire TV Modo Ambiente transforma a TV em um quadro de arte inteligente. Os clientes podem ativar o Modo Ambiente mesmo quando não estiverem assistindo à TV, mantendo pressionados os botões “Tela Inicial” ou “Alexa” no controle remoto – ou simplesmente pedindo à Alexa para substituir telas em branco por informações úteis e belas obras de arte.

Novo Fire TV Soundbar

O novo Fire TV Soundbar de dois canais oferece aos clientes um som que preenche a sala toda com suporte para DTS Virtual:X e Dolby Audio. Com design compacto de 24 polegadas e acabamento elegante em tecido premium, o Fire TV Soundbar é simples de configurar e é compatível com TVs e dispositivos Fire TV – e quando não estão assistindo à TV, os clientes podem conectar ao Soundbar seus telefones, tablets, ou qualquer dispositivo de streaming via Bluetooth.