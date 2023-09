Luísa Sonza relembra parceria de sucesso com Marília Mendonça: Uma das maiores artistas desse mundo

Luísa Sonza participou do Mais Você desta segunda-feira, dia 20. E, em uma conversa emocionante com Ana Maria Braga, relembrou a parceria que teve com Marília Mendonça - uma de suas maiores inspirações na música.

Com saudade, Sonza falou da amiga sertaneja, que morreu em 5 de novembro de 2021, vítima de um trágico acidente aéreo.

- Ela é uma das maiores artistas desse mundo, uma das maiores vozes, das maiores compositoras. [...] Eu não vi alguém se igualar a Marília Mendonça, e não sei se vou ver. [...] Eu não gosto e não consigo falar dela no passado, porque acho que ela está presente.

Luísa ainda relembrou com carinho da música que gravou com Marília pouco tempo antes do acidente. As duas fizeram um mix da música Melhor Sozinha, que Sonza havia acabado de lança com o álbum Doce 22.

- Me dá uma dor muito grande da gente ter perdido ela. Essa música já tinha sido lançada, e eu corri muito atrás para ela fazer comigo e não deu certo. E aí ela falou: Nossa, eu adorei essa música. Vamos fazer um mix.

Pouco tempo depois, Luísa já entrou em um jatinho e foi gravar a música com Marília em Goiânia. Isso é que é fã, né?