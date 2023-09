Kourtney Kardashian está muito melhor após realizar cirurgia fetal, diz site

Kourtney Kardashian segue em casa se recuperando após realizar uma cirurgia fetal de emergência no início do mês. Segundo informações do Entertainment Tonight, a socialite está muito melhor desde o procedimento. Travis Barker, marido da famosa, saiu da turnê do Blink-182 e fez questão de voltar correndo ficar ao lado da amada neste período em que precisa cuidar da saúde.

Uma fonte informou ao veículo que a empresária está recebendo o carinho do músico:

- Travis está constantemente verificando se ela está se sentindo bem.

No entanto, o baterista retomou a tour e agora Kourtney está precisando lidar com a saudade.

- Ele mal pode esperar para voltar para casa com ela e está muito grato por ela estar bem e por seu futuro bebê estar saudável. Kourtney está se concentrando em cuidar de si mesma e em garantir que todos em sua família estejam se sentindo bem. Travis e Kourtney são muito unidos, seus filhos estão se dando bem e todos estão ansiosos com a chegada do bebê, disse o informante.