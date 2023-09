Dono de ônibus que saiu de Diadema e caiu em Campinas diz que motorista dormiu ao volante

O proprietário do veículo que partiu de Diadema rumo a Capitólio, em Minas Gerais, e que caiu em Campinas na madrugada de domingo admitiu ao Diário que a documentação do ônibus estava vencida havia 17 dias, porém, ele afirmou que a perícia inicial apontou que motorista dormiu ao volante, provocando o acidente.

Gilmar Oliveira Cosme afirmou que comprou o ônibus de segunda mão em 2020 para sua companhia, a Água do Sul (fundada em 2014). O coletivo foi fabricado em 2012 e estava em prestação de serviço de outra empresa do ramo. No incidente de domingo, segundo Cosme, a responsabilidade era da terceirizada Agência Conexão Turismo - que, também segundo ele, coincidentemente era a mesma empresa que também causou "o primeiro e único" incidente envolvendo a Água do Sul até então, em 19 de março do ano passado.

“Segundo a perícia, a causa foi falha humana. Na época o caso teve o mesmo problema de agora: o motorista dormiu ao volante. Mas ao contrário deste, que assumiu o erro, o motorista da época não se prontificou a assumir nada”, comentou o empresário, que diz ainda “temer pela vida” do funcionário envolvido na queda do ônibus do viaduto.

O acidente aconteceu na madrugada de domingo, na Rodovia SP-340. Com lotação máxima (44 passageiros, mais motorista e guia de turismo), o veículo invadiu o canteiro central, atingiu uma placa de sinalização e caiu às 2h15 - só foi removido às 11h15 do domingo, o que ocasionou interdição da alça de retorno da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros até às 10h10.

Cosme disse que conversou com o condutor e que ele está “abalado psicologicamente, dizendo que acabou com a vida da agência, empresa de ônibus e com a própria vida”. As causas do acidente são investigadas pela polícia.

O veículo já foi suspenso pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), mas, segundo Gilmar Cosme, encontra-se na garagem aguardando solicitações das autoridades para qualquer tipo de vistoria que se faça necessária.

Sobre a habilitação inválida para fazer trajetos interestaduais, o proprietário declara aguardar respostas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a real motivação, já que “realmente o veículo não estava habilitado, mas a vistoria estava em dia”.

E, referente à documentação vencida, a resposta é a de que “o agregado se confundiu com as datas de licenciamento, achando que seguiria como os de caminhões. Mas o ônibus segue como veículo de passeio, mesmo sendo de grande porte”.