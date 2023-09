Poliana Abritta relembra parceria com Tadeu Schmidt no Fantástico: A gente se desentendia pelo ar-condicionado

Poliana Abritta acordou cedinho e foi participar do Encontro com Patrícia Poeta desde quarta-feira, dia 20. A jornalista foi convidada para falar sobre 50 anos do Fantástico e acabou relembrando a parceria com Tadeu Schmidt - sua primeira dupla no dominical.

Apesar de terem se aproximado mais no programa, Poliana e Tadeu já eram antigos conhecidos. Como ela conta:

- Eu conheço a Ana Cristina, que é esposa do Tadeu, desde meus 12 anos de idade. Conheci o Tadeu na faculdade. Vi eles começaram a namorar, fui ao casamento. Quando eu me mudei para o Rio [de Janeiro] eu fui morar no mesmo prédio que eles. Eles no 402, eu no 302.

Poliana ainda lembra que o amigo participou de uma das entrevistas que fez com a equipe do Fantástico, quando ainda estava no processo para se tornar apresentadora.

- Eles fizeram como se fosse uma entrevista coletiva comigo. E ele me perguntou assim: Você, em algum momento da vida, se imaginou, desejou ser apresentadora do Fantástico? E eu falei: Não, nunca imaginei. Daí a pouco ele perguntou de novo. Outras pessoas fizeram outras perguntas. Aí quando acabou, ele falou: Você mentiu? Porque eu me lembro que uma vez, no barzinho depois da faculdade. Então isso virou uma chacota nossa, uma piada interna nossa.

Apesar das pequenas discussões:

- A gente se desentendia pelo ar-condicionado, porque ele queria gelado, e eu morrendo de frio. Mas era só isso.

Os dois se davam super bem e Poliana revelou ter chorado quando Tadeu deixou o programa para apresentar o BBB.

- Eu me senti muito em casa, imagina ser recebido por um amigo.