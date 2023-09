iPhone 15 Pro Max: preço equivale ao de 5 iPhones seminovos

As quatro versões do iPhone 15 foram anunciadas pela Apple durante o evento Wonderlust, em Cupertino, Califórnia (EUA).

No Brasil, o modelo convencional custará a partir de R$ 7.299, seguido do iPhone 15 Plus por R$ 8.299, iPhone 15 Pro por R$ 9.299 na versão com 128 GB de armazenamento e iPhone 15 Pro Max, a partir de 256 GB, com valor inicial de R$ 10.999.

Para quem ainda quer adquirir um iPhone, mas sem se submeter aos altos preços do lançamento, o mercado de seminovos é uma alternativa mais econômica. De acordo com a Trocafone, empresa de compra e venda de smartphones e tablets seminovos, o valor aproximado de um iPhone 15 Pro Max é equivalente a 5 aparelhos seminovos da Apple em boas condições.

Confira quais são os 5 iPhones seminovos que você consegue adquirir no lugar da nova geração.

iPhone 13 128 GB

Lançado em 2021, o iPhone 13 tem uma tela de 6,1 polegadas com tecnologia Retina XDR OLED que permite melhor visualização de contraste das imagens, com cores vibrantes, além da função True Tone para ajustar a tonalidade do painel conforme a luminosidade do ambiente.

É compatível com a rede 5G e apresenta alto desempenho com o chipset A15 Bionic. O iPhone 13 é um dos aparelhos compatíveis com a atualização do iOS 17, garantindo maior tempo de vida útil. Pode ser adquirido a partir de R$ 4.599.

iPhone 11 128 GB

Campeão de vendas no mercado de seminovos, o aparelho de 2019 da Apple tem como destaque o processador, conjunto de câmeras duplo otimizado para realidade aumentada e a tela LCD de 6,1 polegadas.

Vale ressaltar que o iPhone vai receber a atualização do iOS 17. O modelo de 128 GB pode ser encontrado na plataforma a partir de R$ 2.539.

iPhone XR

Lançamento de 2018 da Apple, o iPhone XR consegue executar aplicativos e jogos exigentes sem problemas, além de permitir navegação multitarefa. Opção ideal para quem gosta de telas grandes, com tela LCD de 6.1 polegadas, câmera de 12 megapixels, com possibilidade de gravar em 4k, além de qualidade HD para exibição de imagens com taxas de brilho e contraste altas.

O iPhone XR também entra na lista de celulares compatíveis com o iOS 17. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.759 para opção de 128 GB.

iPhone 8 128 GB

O iPhone 8, celular premium da Apple lançado em 2017, tem um visual semelhante ao iPhone 7, com adicionais da capacidade de recarga sem fio, vidro mais durável tanto na frente quanto na traseira, tecnologia True Tone para adaptação das imagens ao ambiente e processador A11 Bionic até 70% mais veloz.

Pode ser adquirido com capacidade 128 GB a partir de R$ 1.049.

iPhone 7 128 GB

O iPhone 7 da geração de 2016 continua entre os aparelhos mais buscados da Apple devido ao seu ótimo custo-benefício.

O modelo pode rodar o iOS 14, o que garante funções de software recentes. Foi o aparelho que inaugurou a adoção de processadores quad-cores na Apple, que comporta quatro núcleos de processamento de dados. Pode ser encontrado com 128 GB por a partir de R$ 759.