Yuri e Nathália fazem temperatura subir em A Fazenda 15 após beijo

Será que o cupido já flechou o coraçãozinho de alguns peões de A Fazenda 15? Parece que sim! A madrugada desta quarta-feira, dia 20, foi bem agitada na sede e rolou beijo, briga e muita confissão.

O primeiro beijo ninguém esquece, né? Principalmente quando parece ser um verdadeiro match e rola até dormir de conchinha juntinhos. Foi exatamente isso que aconteceu entre Nathália Valente e Yuri Meirelles.

Os dois dividiram a mesma cama e cobertores e ficaram conversando, em um climinha já bastante íntimo. Alguns minutos depois, o modelo tomou a iniciativa de beijar a influenciadora e os espectadores já começaram a shipar eles.

E aí, será que esse casal vai durar? Porém, parece que o affair não era esperado e ambos confessaram que não pretendiam se relacionar com ninguém durante o reality:

- Pior que eu falei que não ia pegar ninguém, contou Yuri.

- Nem me fala! O pessoal da minha assessoria deve estar querendo me matar, brincou Nathália.

Não dá para rolar A Fazenda e não ter brigas, né? Provando que estão sem medo de defenderem seus pensamentos, Jenny Miranda e Cariúcha não tiveram problema nenhum em protagonizarem uma das primeiras brigas no programa.

Tudo começou quando a cantora estava falando com outros participantes sobre sua filha. A mãe de Bia Miranda, campeã de A Fazenda 14, se entrometeu e começou a falar do próprio pai, mas isso não agradou muito Cariúcha que disparou:

- Não sou obrigada a escutar história, podcast da vida dela triste não. Não senta do meu lado, me esquece. Sua falsa.

- Sentei no sofá. O sofá é público! Tinha outras pessoas lá, disparou Jenny.

Vixe! Calma que não terminou, viu? As ofensas continuaram e Miranda ainda afirmou que não é filha de Gretchen.

- Está achando que é filha da Gretchen?, questionou Cariúcha.

- Eu não sou filha de ninguém!

Na parte de fora da casa, Márcia Fu estava conversando com WL sobre a vida e dificuldades que enfrentou para conseguir sustentar seu filho. A jogadora de vôlei confessou que teve problemas com dinheiro.

- Eu quero ganhar [A Fazenda] sim. Meu filho preciso e eu que cuido dele. Pago as contas, faço comida, levo para a escola. Pago a escola e pago futebol. Muitas vezes eu passei o c*****o!

Com medo de estar com o nome negativado fora do reality, WL ouviu vários conselhos da peoa e ainda rendeu um momento bastante engraçado:

- Quando eu sair daqui, eu tenho certeza que eu vou na sua casa e nós vamos pagar o Serasa.

Jaqueline Grohalski estava conversando com alguns peões na parte de fora da casa e decidiu compartilhar o seu pequeno conhecimento sobre o funcionamento de realities, já que ela também participou do BBB18.

Na conversa, a ex-BBB afirmou que Gleice Damasceno só conseguiu levar o grande prêmio da TV Globo porque convenceu os colegas e o público se fazendo de vítima e contando histórias tristes.

- Isso aqui, de contar história, rola lá [no BBB]. A menina fez isso no meu. Contou as histórias da vida dela... Não mentiu. Lá dentro eu não achava que a menina era humilde. Mas o que ela fazia? Sentava nos cantos, minha vida, minha história.