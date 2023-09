Cetesb autua 410 veículos por emissão de fumaça preta

Agentes da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) realizaram ontem o último comando de fumaça preta da Operação Inverno 2023. A ação foi feita em 24 pontos de grande fluxo de veículos movidos a diesel em todo o Estado. Na região, os agentes promoveram a blitz no km 17,5 da Rodovia Anchieta. A operação autuou 410 veículos que emitiam fumaça preta acima dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental, de um total de 35.971 veículos fiscalizados. Nas três operações realizadas desde o início do inverno, os técnicos da Companhia fiscalizaram 89.732 veículos e autuaram 1.262.



Para constatar a emissão de fumaça preta, no comando de hoje, os agentes da CETESB usaram a Escala de Ringelmann – cartão com tonalidades que vão do cinza claro ao preto, feito para avaliação colorimétrica visual da fumaça emitida por motores movidos à diesel. O comando contou com apoio da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária Federal.



O comando, apesar do caráter fiscalizatório, tem o objetivo de conscientizar os motoristas de veículos diesel quanto a correta regulagem do motor de seu caminhão.