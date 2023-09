Suzuki Jimny Sierra faz 53 anos: veja curiosidades sobre o modelo

A linha Suzuki Jimny Sierra completa, em 2023, 53 anos de trajetória. Poucos modelos na história da indústria automobilística mundial construíram um caminho de tanto sucesso ao longo dessas mais de cinco décadas.

Atualmente, ele é um veículo voltado a dois públicos. O primeiro é o que adota um estilo de vida 4×4 e opta por um modelo que o leve onde poucos conseguem. O segundo, os que circulam nas grandes metrópoles, mas não querem se preocupar com os buracos, lombadas e asfalto ruim presentes em grande parte das vias brasileiras.

Como o Jimny foi criado?

Em meados da década de 60, não muitos anos depois de ter sido praticamente destruído durante a 2ª Guerra Mundial, o Japão ainda tinha uma economia predominantemente rural. Em especial, com base na produção e exportação de arroz. Ao mesmo tempo, o país passava pelo chamado Milagre Econômico Japonês, um período de grande desenvolvimento industrial que moldou a economia da nação como é conhecida hoje.

Foi nesse cenário que, em 1965, a pequena empresa Hope Motor Company desenvolveu o projeto de sigla ON360, que consistia em um veículo utilitário robusto com tração 4×4, dimensões compactas e mecânica confiável. Essas características tornavam o modelo ideal para o trabalho no campo e, ao mesmo tempo, indicado para as vias estreitas e já lotadas das grandes metrópoles japonesas como Tóquio.

Essa primeira versão era equipada com um motor Mitsubishi ME24D, o mesmo do Mitsubishi Minica de 1964. Ele possuía dois cilindros em linha e desenvolvia 21cv de potência a 5.500 rotações. Naquele mesmo ano, a Hope Motor foi comprada pela Suzuki e o projeto foi a base para o Jimny, apresentado pouco tempo depois, em 1970.

E foi em 1970 que o projeto foi aprimorado e apresentado pela primeira vez ao público com o nome de Jimny 360. Ele já era equipado com motor Suzuki a gasolina de dois cilindros em linha, 25cv de potência e torque de 33,4 Nm a 3.500 rotações.

O modelo foi o primeiro Suzuki com tração 4×4 produzido e também o primeiro com essa tração a ser produzido em massa pelo Japão.

Em pouco tempo, o modelo conquistou o mundo. Sua robustez, aliada a um motor compacto de 1.5 litro e eficiente do ponto de vista de consumo de combustível e de alta confiabilidade – não são raros os casos de Jimny com mais de 500 mil quilômetros rodados em perfeito estado de uso – são características muito positivas, além de suas dimensões compactas que o tornam excelente para o uso off-road e para as grandes cidades, já que ele é extremamente ágil e fácil de manobrar.

Por vantagens como essa, a linha Jimny é, atualmente, um dos poucos modelos da atualidade a ser comercializado em mais de 190 países e em todos os continentes.

Opção 4×4 mais barata do Brasil

Com valor inicial de R$ 162.990 o Jimny Sierra é o veículo 4×4 para uso off-road mais barato no mercado brasileiro na atualidade. O modelo é oferecido nas concessionárias Suzuki Veículos espalhadas pelo país com garantia de 5 anos e planos de revisões com preço fixo.

O modelo é ideal para um país de dimensões continentais como o Brasil onde mais de 70% das vias públicas não são pavimentadas e com uma variedade imensa de tipos de climas, vegetação e lugares paradisíacos e isolados, só acessados por um veículo com tração 4×4.

Jimny Sierra 4Expedition 2024

Mais que isso, cada vez mais o Jimny Sierra também é uma opção para o uso na cidade, uma vez que, sua robustez e confiabilidade fazem com que lombadas, valetas, buracos e todas as imperfeições no asfalto das grandes metrópoles passam quase que despercebidas para seus ocupantes. O aspecto compacto também facilita muito nas vias estreitas e nas manobras em geral, especialmente as de estacionamento.

Uso cada vez maior pelos profissionais do campo

Em um ambiente quase que totalmente dominado pelas picapes de tração 4×4 e motor a diesel, o Jimny Sierra vem ganhando cada vez mais espaço entre os produtores rurais no Brasil. O modelo vem sendo usado de forma extremamente eficaz no reboque de máquinas e produtos pesados, já que consegue puxar até 1.300 quilos sem dificuldade.

Sua robustez e confiabilidade – além do custo consideravelmente menor em relação à uma picape 4×4 – vêm conquistando fazendeiros de todo o País para diversos tipos de uso no campo.

Quatro gerações vencedoras

Desde seu lançamento, em 1970, até hoje, a linha Suzuki Jimny já está na sua quarta geração.

Comercializada no mercado brasileiro como Jimny Sierra, o modelo traz uma série de características que o tornam uma das melhores – senão a melhor – opção dentro de seu segmento.

O modelo é vendido por aqui em quatro diferentes versões, com opção de câmbio automático ou manual. Todas elas são equipadas com power train que traz motor 1.5L de 108cv e 14,1 kgf.m de torque, econômico e robusto para o off-road.

Tudo na linha Jimny Sierra foi pensado para um melhor aproveitamento nas mais diversas situações: o para-brisa e a coluna frontal estão em uma posição bastante vertical. Já o capô é plano, evitando reflexos que possam atrapalhar a dirigibilidade.

Para evitar batidas de pedras na carroceria, as molduras dos para-lamas são mais largas e vêm com textura antirriscos, assim como os para-choques. Os vidros laterais são verticais para evitar acúmulo de lama ou água. Já o teto tem maior área e é equipado com calhas, que permitem a instalação de racks nas extremidades. Outra facilidade para o dia a dia é a abertura das portas em três estágios e com ângulo de 70º.

Suas dimensões fazem a combinação exata para rodar nos grandes centros e, ao mesmo tempo, enfrentar os maiores desafios no fora de estrada. O baixo peso é outra característica marcante, já que permite ultrapassar facilmente terrenos arenosos e lamacentos evitando atolamentos, além de economizar combustível.

Os faróis em LED têm regulagem automática de altura, o que melhora a iluminação em todos os tipos de terrenos. O sistema multimídia JBL tem tela touch screen de 7” com a praticidade dos sistemas Apple CarPlay e AndroidAuto, além de wi-fi integrado.

Interior Jimny Sierra 4Expedidion 2024

O interior prioriza a praticidade com materiais duráveis, fáceis de limpar e resistentes a riscos. Os clusters e console central se caracterizam por linhas horizontais que ajudam o motorista a reconhecer o ângulo que o veículo está em terrenos irregulares.

Os controles estão em posições estratégicas e fáceis de operar mesmo em condição extremas. Já o painel de instrumentos é projetado para uma visão clara ao trafegar em terrenos muito iluminados ou áreas de sombra.

A parte de trás dos bancos e o revestimento do porta-malas são feitos de material especial para facilitar a limpeza e a colocação de bagagens.

Autêntico 4×4

O Suzuki Jimny Sierra carrega toda a performance off-road e é preparado para enfrentar todas as situações. Construído com chassi Heavy-Duty, tem excelentes ângulos de transposição, suspensão com eixo rígido 3-link com molas helicoidais.

A tração é a AllGrip Pro com reduzida e função LSD, que torna a transposição de obstáculos ainda mais fácil. Para garantir ainda mais segurança em qualquer situação, o modelo conta com controle de estabilidade (ESP), Hill Hold (assistente de partida em rampas) e Hill Descent (assistente de descida).

O LSD permite ao Jimny Sierra superar obstáculos em situações em que duas rodas na diagonal perdem tração. O sistema detecta automaticamente as rodas que não estão em contato com o solo, redistribuindo o torque para as rodas do lado oposto, proporcionando a máxima performance off-road.