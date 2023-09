Instituto Proa abre inscrições para curso de TI e programação

Para capacitar jovens entre 17 e 22 anos, o Instituto PROA oferecerá gratuitamente para 2024 curso de Capacitação em TI (Tecnologia da Informação) e Programação. As inscrições começam nesta quinta-feira (21) e seguem até 3 de novembro. O início das aulas será em 5 de fevereiro.



Para o curso do 1º semestre, estão disponíveis 120 vagas para Desenvolvedor Web Java e 30 vagas para Desenvolvedor Web .NET C#, sendo que este segundo curso é financiado pelo Grupo BMG, Instituto Marina e Flávio Guimarães. As inscrições podem ser feitas no site da www.proa.org.br. Os interessados precisam estar cursando ou terem concluído o 3º ano do Ensino Médio na rede pública e residirem em cidades Grande São Paulo.