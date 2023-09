Com time reserva, São Paulo encara Fortaleza hoje, no Morumbi

Sem vencer no Campeonato Brasileiro a sete rodadas, o São Paulo encara o Fortaleza, hoje, às 21h30, no Morumbi, precisando somar pontos para não começar a se preocupar com a parte de baixo da tabela. Visando a final da Copa do Brasil no próximo domingo (24), o técnico Dorival Júnior deve escalar um time sem seus principais titulares nesta noite. James Rodrígues e Alexandre Pato devem iniciar a partida. O tricolor é apenas os 13º colocado com 28 pontos e já não tem pretensões no Brasileirão. Muito perto de conquistar a Copa do Brasil e garantir vaga para a Libertadores do próximo ano, o título domingo deve render aos cofres do clube cerca de R$ 70 milhões. O Fortaleza, que tem apenas uma derrota nas últimas cinco rodadas, vem com time completo.