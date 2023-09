Santo André vence no Estadual de Futsal e assume vice-liderança

O Santo André Intelli goleou ontem à noite o Tuka Bike de Caraguatatuba e assumiu a vice-liderança do Estadual de Futsal. Jogando no Ginásio Noêmia Assunção, no Camilópolis, o time da região não tomou conhecimento do adversário e fez 6 a 1. Os gols foram marcados por Mancini, Fernandinho, Leo Catolé, Samuel, Della Torre e Gui Marinho. Lucas fez o gol de honra para o Tuka.



A superioridade do Santo André foi notada desde os primeiros instantes de jogo. Com mais volume e dominando as ações em todos os setores, a equipe andreense aplicou um verdadeiro bombardeio contra o gol de Kelvin. Completamente dominado, o time do Litoral Norte pouco conseguiu incomodar a meta andreense.



Com a vitória, o Santo André chegou a seis pontos. O líder é o Corinthians com nove. No estadual, o Santo André volta a jogar dia 28.



LIGA NACIONAL

As atenções do Santo André Intelli agora estão voltadas para a última rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal). No próximo sábado (23), às 19h, a equipe enfrenta o Umuarama em São Sebastião do Paraíso-MG. Já classificado, o time da região ainda tenta ficar entre os oito melhores para ter vantagem de decidir em casa nas oitavas de final.



DRAMA

Durante a partida de ontem, o pivô andreense Israel deixou a quadra chorando depois de um choque com o adversário pela disputa de bola que atingiu o seu joelho direito. Israel ficou afastado por três meses devido a uma lesão no mesmo local e tinha acabado de retornar às quadras. O atleta vai passar por exames hoje.