Alertada, pelo menos, desde 2018 de que os galhos de uma falsa seringueira ameaçavam cair e machucar os estudantes que brincavam no parquinho da Emeb Lauro Gomes, no bairro Rudge Ramos, a administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) utilizou como justificativa para não fazer o trabalho que o espaço era protegido pelo patrimônio histórico e, por isso, não poderia passar por intervenções bruscas. Reportagem publicada nesta edição do Diário, todavia, derruba o argumento do governo. Sabe-se agora que espécies vegetais similares foram extirpadas do Largo São João Batista, espaço que é tutelado pelo mesmo decreto da escola infantil vizinha. Dois pesos e duas medidas.



A revelação feita pelo jornal reforça a fragilidade do discurso oficial. Mas nem seria preciso, já que a argumentação de outrora não impediu que as árvores da escola Lauro Gomes fossem completamente devastadas nos dias que se seguiram ao 11 de setembro, quando o galho de uma delas quebrou e atingiu a aluna Isadora Custódio, 5 anos, matando-a. Ao que se sabe, não houve alteração recente na lista de áreas tombadas na cidade pelo Compahc-SBC (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo). É de se perguntar, então, por que as amarras de outrora desapareceram do dia para a noite? Evidências, que não param de surgir, corroem a narrativa do governo.