Taxas futuras de juros têm viés de baixa com dólar e exterior

Após terem subido na terça-feira, 19, os juros futuros têm viés de baixa nesta quarta-feira, 20, após a abertura, acompanhando o dólar e os retornos dos Treasuries antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 15 horas. Já a decisão do BC brasileiro sai após o fechamento do mercado.

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,475%, de 10,484% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 recuava para 10,410%, de 10,440%, e o para janeiro de 2029 tinha máxima de 10,960%, de 10,984% no ajuste de terça-feira.