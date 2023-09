Charge - 20 de setembro de 2023

A possibilidade de privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), defendida publicamente pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), entrou nas discussões do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Após debate realizado na assembleia dos prefeitos na manhã desta terça-feira, o colegiado decidiu que quer formar consenso para emitir um posicionamento oficial sobre a possível venda da companhia.