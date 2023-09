Namorada de Liam Payne revela que o cantor teve alta hospitalar: - Ele está muito melhor

Liam Payne deixou os fãs preocupados com a notícia de que estava internado no hospital. Segundo informações do jornal The Sun, a namorada do cantor revelou que ele finalmente recebeu alta após ficar uma semana hospitalizado para tratar uma infecção renal grave.

No TikTok, Kate Cassidy disse:

- Ele está muito melhor. Ele saiu do hospital e está em boas mãos.

Um informante ainda contou ao veículo detalhes sobre o estado de saúde do artista:

- Durante toda a semana passada, Liam recebeu cuidados 24 horas por dia, mas para alívio de todos, ele recebeu alta. Ele agora está de volta em casa, na Inglaterra, se recuperando bem em sua mansão nos condados de origem e se recuperando. na Itália, em seu hotel no Lago Como, enquanto ele estava no hospital, o que significava que eles poderiam voltar para o Reino Unido. Inicialmente, teria sido neste mês que ele fez seu retorno musical, mas agora todo o foco está em sua saúde. Isso é a prioridade.

O jornal havia noticiado que Liam estava hospedado em um hotel cinco estrelas para comemorar o aniversário de um ano com a namorada quando foi levado às pressas para o hospital em uma ambulância após sentir uma dor incapacitante.