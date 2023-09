Matheus, da dupla com Kauan, passa por cirurgia de emergência

Que susto! Matheus, da dupla com Kauan, usou as redes sociais na última terça-feira, dia 19, para contar que precisou passar por uma cirurgia de emergência.

O cantor estava com muita dor e foi diagnosticado com um cálculo renal. Ao contar a história, ele postou uma foto direto do hospital e escreveu:

Galera! Tomei um susto na noite passada e tive que passar por uma cirurgia de emergência para remover um cálculo renal que desceu para o canal da uretra, pensa numa dor terrível. E pelo tamanho da pedra dificilmente sairia naturalmente!

Apesar da cirurgia ter sido um sucesso, Matheus precisou ficar de fora do show da dupla na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.

Estou usando um cateter duplo, e por recomendação médica não conseguirei estar presente no show de hoje em Santa Rosa. Kauan fará um show incrível e espero que em breve possa estar de volta! Amo vocês.

Melhoras para ele, né?