10 séries e filmes gratuitos sobre games para assistir via streaming

Além de grandes obras cinematográficas, neste ano, adaptações de games explodiram nas telinhas e cinemas, tais como God of War, The Last of Us, Super Mario Bros e o mais recente Gran Turismo. Para exaltar todo esse universo, veja 10 dicas de séries e filmes gratuitos sobre games disponíveis gratuitamente pela Red Bull TV. Confira!

Vitórias heroicas, 12 títulos em um ano, quebras de paradigmas e uma lineup que entrou para história: em 2022, o time feminino de CS:GO da FURIA dominou o cenário nacional e ganhou até mesmo um documentário. Gaming Queens foi dirigido e produzido por mulheres (Beatriz Scavazzini e Ligia Osorio, respectivamente) e aborda sonhos, desejos, alegrias e tristezas da equipe. Filmado na Suécia, na Dinamarca e no Brasil, mostra os bastidores da preparação da lineup antes da disputa do ESL Impact, em Jönköping, na Suécia, no final de novembro de 2022.

Este documentário retrata a trajetória da FURIA, organização profissional que iniciou sua história no interior de Minas Gerais, em 2017, e tem conquistado o mundo. FURIA: Road to Legends se passa em 2021 e mostra o percurso da organização rumo ao PGL Major 2021, maior evento de CS:GO do planeta, em Estocolmo, na Suécia. Para os fãs de CS:GO, é possível sentir o clima dos bastidores entre os players nesse campeonato histórico.

Em Levels, os fãs de games vão ver os bastidores de alguns desenvolvedores de jogos muito populares, inovadores e únicos do mundo como Cuphead, Assassin’s Creed e Monument Valley. A série é uma ótima maneira de entender como funciona o backstage de grandes produções. O conteúdo possui seis episódios de aproximadamente 15 minutos de duração cada.

Se você também ficou curioso para saber como funciona uma carreira de um profissional que decide ganhar a vida nos jogos eletrônicos, em eSports Unfold é possível conhecer um pouco mais sobre histórias das personalidades relevantes do cenário como Miracle, xPeke, Agge, Xixo e Gachikun. A série conta com três temporadas e contempla vários games, como League of Legends e Dota 2.

Estrelado por João “Flakes Power” Sampaio, a série Gaming Cribs visita as mais curiosas Gaming Rooms do Brasil. Logo no primeiro episódio, ele descobre um “museu gamer” na garagem de Lucas Silveira, vocalista da Banda Fresno. Além do QG da FURIA e do “box” de Igor Fraga (piloto de Gran Turismo), Flakes mostra o “cantinho” da streamer, tatuadora e cosplayer Gabi Zuski, que possui mais de 670 apetrechos com referências ao mundo geek em casa, e também invade o setup incrível pras lives de Mount, um dos maiores streamers do País.

Sob o comando de Darryl “Snake Eyes” Lewis, a série Cultivation mostra histórias de jogadores que enfrentam desafios que vão muito além dos games que jogam, mostrando que a vida dos players pode ser mais complicada do que as fases mais difíceis dos títulos que estão acostumados a jogar.

Primeiro pro-player do Japão, Daigo Umehara é um dos grandes expoentes do Street Fighter. Em Mind of a Beast, ele conta sobre sua personalidade competitiva, o modo com que evolui no jogo e o jeito em que encara novo desafio. Essa é uma boa série para se inspirar e melhorar o talento no game.

Ainda falando sobre Street Fighter, The Art of Street Fighting é mais uma produção sobre o tema. O filme mostra os bastidores da preparação de grandes atletas do game, caso de Xiao Hai, Daigo, Gamerbee e Luffy, de olho em um dos principais eventos da modalidade.

Dividida em três episódios, a série Paralelos narra sobre os arcades customizados durante a década de 1970, assim como a popularização dos consoles, jogos piratas e emuladores. A produção brasileira conta com depoimentos dos músicos Emicida e Evandro Fióti, dos designers de games Pedro Santos e Amora B, e conta como a pirataria e o jeitinho brasileiro explicam a cultura de games no País.

Part of the Game te leva para uma viagem ao redor do mundo sem sair do sofá. Em duas temporadas, a série retrata como é o cenário dos esportes eletrônicos pelo mundo, em que diferentes cidades estão se tornando conhecidas por produzir os melhores jogadores, como Copenhage, Berlim, Seul, Moscou, Paris e Istambul. No Brasil, São Paulo foi a cidade escolhida e o game que narra o episódio é o CS:GO, com entrevista de Gabriel Fallen.