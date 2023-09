Seleção feminina de vôlei atropela Porto Rico no Pré-Olímpico após susto na terça

Após levar um susto e se complicar na tabela do Pré-Olímpico, a seleção brasileira feminina de vôlei atropelou Porto Rico nesta quarta-feira. A equipe nacional aplicou 3 sets a 0 no time rival, pelo placar arrasador de 25/21, 25/15 e 25/9, em Tóquio. O resultado manteve a seleção na briga por uma vaga nos Jogos de Paris-2024.

O Brasil chegou aos 11 pontos e subiu para o provisório segundo lugar, atrás apenas da líder Turquia, dona de 12 pontos. Mas o Japão, que ainda joga nesta quarta, poderá superar as brasileiras na tabela. No Pré-Olímpico, se classificam apenas os dois primeiros colocados da tabela, disputada em formato de pontos corridos.

A equipe nacional folgará nesta quinta-feira e voltará à quadra na sexta. O adversário será justamente a líder Turquia, às 4 horas, pelo horário de Brasília. Depois os rivais serão a Bélgica, no sábado, no mesmo horário, e o anfitrião Japão, no domingo, às 7h25. Todas as partidas são transmitidas pelo canal SporTV 2.

O Brasil entrou em quadra nesta quarta sob pressão, apesar de vir de três vitórias em três jogos. Isso porque o triunfo sobre a Bulgária foi obtido pelo placar de 3 sets a 2. Ao perder dois sets, a seleção desperdiçou a chance de somar o máximo de pontos na partida (3) e precisou se contentar com apenas dois, deixando a liderança e caindo para o terceiro lugar da tabela.

Diante desta dificuldade, o técnico José Roberto Guimarães resolveu fazer mudanças na escalação. E colocou Diana e Rosamaria nos lugares de Carol e Kisy. As demais titulares foram Roberta, Gabi, Julia Bergmann, Thaisa, além da líbero Nyeme. Ao longo da partida, entraram em quadra: Kisy, Naiane, Carol, Tainara e Pri Daroit.

As alterações deram certo e a seleção dominou o equipe porto-riquenha do começo ao fim. O maior destaque brasileiro foi justamente Rosamaria, autora de 15 pontos. Thaisa contribuiu com 14, enquanto Diana e Julia Bergmann anotaram 13. Pelo time de Porto Rico, o destaque foi Brittany Abercrombie, com oito pontos.