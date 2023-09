Cleiton pega pênalti, Red Bull Bragantino derrota América, em Belo Horizonte, e entra no G-4

O Red Bull Bragantino estudou o adversário, implantou uma estratégia perfeita e derrotou o América-MG por 2 a 0, nesta terça-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Brasileirão. De quebra, assumiu o terceiro lugar, aproximando-se dos líderes Botafogo e Palmeiras, graças ao goleiro Cleiton, que pegou um pênalti de Mastriani nos acréscimos.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 42 pontos, na terceira posição, contra 44 do Palmeiras e 51 do Botafogo. Em quarto, o Grêmio tem 40. Já o América-MG continuou em 19ª lugar, com 17, à frente apenas do Coritiba, com 14. Primeiro fora da zona de rebaixamento, o Goiás tem 25.

O Red Bull Bragantino apostou em um jogo mais defensivo, buscando o contra-ataque para tentar surpreender o América-MG. A primeira oportunidade foi do time visitante. Matheus Gonçalves recebeu na direita e arriscou de fora da área. A bola passou rente à trave. Felipe Azevedo respondeu na mesma moeda, mas só assustou.

O time paulista teve mais volume de jogo, mas o América acabou equilibrando com o passar do tempo. O Red Bull Bragantino, no entanto, continuou sendo mais perigoso e abriu o placar aos 35 minutos. Vitinho recebeu na esquerda, cortou para o meio e exigiu defesa de Matheus Cavichioli. Na sobra, Jadsom Silva mandou para o gol.

A torcida do América foi perdendo a paciência com o time. Antes mesmo do apito final, pediu pela entrada do meia Benítez, que iniciou no banco de reservas. Em campo, o clube mineiro não respondeu e foi atrás do marcador.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino voltou sufocando o América e quase ampliou com Matheus Gonçalves. Aos cinco minutos, o atacante chutou e exigiu grande defesa de Matheus Cavichioli. Com o time mineiro sem criar, Fabián Bustos resolveu mudar e colocou Cazares e Benítez para dar mais experiência.

O América cresceu e chegou a pressionar o Red Bull Bragantino, que esteve muito bem defensivamente e não deixou o adversário ter chances claras de gol. Mesmo atrás, o time paulista ameaçou. Laquintana tentou do meio de campo e quase pegou Matheus Cavichioli de surpresa.

Nos minutos finais, o América-MG tentou um abafa e teve um pênalti marcado a seu favor. Mastriani foi para a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Cleiton. Com o gol perdido, o time mineiro se entregou e viu o Red Bull Bragantino fechar a conta, aos 54, em um belo chute de Lucas Evangelista, que passou por debaixo das mãos de Cavichioli.

Na próxima rodada, o América faz o clássico com o Cruzeiro no dia 1º de outubro, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 18h30, o Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Éder, Iago Maidana e Ricardo Silva; Matheus Henrique (Daniel Borges/Everaldo), Breno (Rodrigo Varanda), Juninho, Emmanuel Martínez e Rodriguinho (Cazares); Felipe Azevedo (Benítez) e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Realpe, Lucas Rafael e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom Silva (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves (Laquintana), Vitinho (Luan Cândido) e Alerrandro (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Jadsom Silva, aos 35 minutos do primeiro tempo. Lucas Evangelista, aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everaldo (América-MG); Lucas Rafael e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

REND E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).