Projeto de gastos gera desentendimento entre Republicanos e fica sem apoio para aprovação

Os líderes republicanos da Câmara trabalharam para salvar um projeto de lei de gastos de curto prazo que gerou desentendimentos entre as bases do partido, mas permaneceram sem o apoio necessário para aprovar a medida e mostrar que a sigla poderia se unir para evitar uma paralisação do governo.

Uma moção processual para fazer avançar a legislação foi cancelada durante o dia para permitir mais tempo para negociações, e uma medida da tarde relacionada com a promoção de um projeto de lei de dotações militares para o ano inteiro falhou depois que cinco republicanos votaram contra a regra.

"Não vou desistir", disse o presidente da Câmara, Kevin McCarthy. O impasse levantou especulações de que McCarthy poderá ter de chegar a um acordo com alguns democratas para avançar com qualquer projeto de lei. Mas tal medida provavelmente seria desastrosa, e ele poderia enfrentar um esforço para destituí-lo do cargo.

A proposta de curto prazo delineada no domingo pelos líderes dos grupos de legisladores republicanos Freedom Caucus e do Main Street Caucus financiaria o governo após 30 de setembro e contém um corte de 8% nos gastos discricionários não militares e uma provisão para segurança nas fronteiras.