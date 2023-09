Servidores vão à Câmara de Mauá protestar contra condições precárias na educação

Servidores da educação estiveram na Câmara de Mauá na tarde de ontem para realizar um protesto contra as condições precárias enfrentadas pela área no município.

A sessão chegou a ser interrompida por cerca de 40 minutos para que o presidente do Legislativo, Geovane Corrêa (PT), se reunisse com os representantes do Sindserv Mauá (Sindicato dos Servidores Públicos de Mauá) para discutir sobre novas medidas para atender aos pedidos dos servidores.

Após a reunião, Geovane informou ao plenário que irá enviar à Prefeitura, comandada por Marcelo Oliveira (PT), os pedidos feitos pelos servidores. O presidente da Câmara também disse que vai solicitar ao Paço a criação de uma comissão para receber o Sindserv e tratar dos problemas relatados ontem.

Os profissionais da educação têm relatado problemas como falta de vagas na rede para crianças de zero a 3 anos, superlotação de salas de aula, falta de profissionais, condições precárias de trabalho, falta de merendeiras, entre outros. Os servidores também alegam que há excesso de liminares concedidas pela Justiça para garantir a matrícula de alunos, que são colocados em salas que já estão no limite da capacidade.

De acordo com o Sindserv, há conversas com a Secretaria da Educação desde 2021 sobre os problemas apontados pelos educadores. Como até agora nenhuma solução foi apresentada, o sindicato recorreu ao MP (Ministério Público) para apurar possível negligência da Prefeitura e solicitar medidas emergenciais para evitar a paralisação das aulas e os serviços prestados.