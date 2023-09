Mais um ministro vota pela cassação de Marcelo Lima

O ministro Floriano de Azevedo Marques votou a favor da cassação do mandato do deputado federal Marcelo Lima (PSB), com domicílio eleitoral em São Bernardo. Ele acompanhou a tese do relator do processo do caso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e disse que Marcelo deixou o Solidariedade, partido pelo qual foi eleito, descumprindo as diretrizes da Lei da Fidelidade Partidária. O julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques.

O processo foi retomado na noite desta terça-feira, com o voto de Floriano de Azevedo Marques, que havia pedido vista na sessão do dia 31 de agosto. Ele ponderou que as argumentações da defesa do socialista para sair do Solidariedade não foram suficientes para a desfiliação sem a perda do mandato eleito.

Marcelo alega que saiu do Solidariedade porque o partido não atingiu a cláusula de barreira e, portanto, teria negado o acesso ao fundo eleitoral partidário. Também apontou que recebeu autorização para deixar a legenda por uma carta assinada pela direção municipal da antiga agremiação.

No entendimento de Azevedo Marques, a fusão do Solidariedade com o Pros, aprovada em fevereiro pelo TSE, derrubava a tese da cláusula de barreira de Marcelo. O ministro citou o estatuto do Solidariedade para descartar a segunda argumentação, dizendo que o documento que rege as regras da legenda são claros em citar que cabe à cúpula nacional, e não à direção municipal, o poder de autorização de saída.

São sete ministros votantes no processo. Além de Azevedo Marques, ministro André Ramos Tavares já proferiu seu voto - a favor da cassação de Marcelo. Faltam votar ainda os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques, Raul Araújo, Benedito Gonçalves.

O pedido de cassação de Marcelo Lima foi feito pela direção nacional do Solidariedade. Caso o TSE entenda que Marcelo descumpriu a Lei da Fidelidade Partidária, quem herda a cadeira é o ex-deputado federal Paulinho da Força, hoje vice-presidente nacional do Solidariedade.

Não há nova data para retomada do julgamento do caso.

Marcelo foi vereador e vice-prefeito de São Bernardo, na gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). Em 2022, recebeu 110.430 votos e se elegeu pela primeira vez deputado federal. Na campanha, ele recebeu R$ 1,726 de recursos do Solidariedade