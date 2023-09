Yellen: Precisamos fazer muito mais, e muito mais rápido, para vencer mudança climática

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou nesta terça-feira, 19, que o mundo precisa acelerar o financiamento do combate às mudanças climáticas, antes que a situação global se torne irreversível. Segundo ela, é preciso arrecadar mais US$ 10 bilhões por ano, nos próximos dez anos, para que os países consigam construir resiliência e um modelo de administração mais sustentável.

Na abertura de evento do Banco Mundial, que debate formas de se preparar e responder a pandemias futuras, Yellen afirmou que o sistema de financiamento dos bancos de desenvolvimento ainda precisa encontrar formas mais sustentáveis economicamente de existir.

Junto de Yellen, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, afirmou que os países desenvolvidos devem contribuir financeiramente de forma mais ativa, e que o mundo deve se debruçar sobre formas de conseguir financiamento adicional. "Não estamos evoluindo rápido o suficiente, a mudança climática vai acelerar o processo de novas pandemias, e precisamos ter feito mais até lá", pontuou Banga.