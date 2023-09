Santo André inicia regularização fundiária em Paranapiacaba

A Prefeitura de Santo André iniciou o processo de regularização fundiária de 99 imóveis da parte alta da Vila de Paranapiacaba. A ordem de serviço foi assinada nesta terça-feira (19) e, a partir de agora, começam os estudos técnicos e topográficos para a emissão dos títulos de propriedade a essas famílias.

“Esta é uma demanda antiga dos moradores, que em breve terão suas escrituras definitivas dos imóveis e a segurança jurídica que tanto sonhavam. Continuamos nosso processo de regularização para chegarmos a 20 mil escrituras definitivas para nossa gente”, destacou o prefeito Paulo Serra, durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço.

A reurbanização da parte alta da Vila de Paranapiacaba é objeto do convênio mantido entre a Prefeitura de Santo André e o Programa Cidade Legal, do Governo do Estado. As equipes da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária já finalizaram a análise da área e iniciaram o levantamento cadastral dos imóveis.

Durante o processo de reurbanização dos imóveis da parte alta, a Prefeitura vai realizar também o estudo técnico ambiental de toda a área, além da fazer o cadastro social dos moradores e outros procedimentos contidos na legislação específica.

O secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo, Eli Corrêa Filho, assinou a ordem de serviço com o prefeito Paulo Serra e destacou a importância para essas famílias e para a vila inglesa. “Assinamos hoje com muito orgulho este documento nesta região que tem um valor histórico impressionante. E ter essa parceria do município com o governo estadual mostra o nosso compromisso em dar segurança para essas famílias”, destacou.

O loteamento da parte alta da Vila de Paranapiacaba foi implantado no ano de 1900. O núcleo encontra-se consolidado, com construções em alvenaria de uso predominantemente residencial. Os imóveis contam nas imediações com escola, Clínica da Família e Pronto Atendimento. Conta ainda com serviço municipal de transporte nas vias do entorno e coleta de lixo, além de rede de água e esgoto.

Obras do Cine Lyra, segunda sala de cinema do País, chegam a 40%

O restauro do Cine Lyra, em Paranapiacaba, um dos primeiros cinemas do país, atingiu 40%. As obras tiveram início em março deste ano e vai contemplar quatro espaços centenários que integram o equipamento: edifício multiúso, brinquedoteca, Salão Foyer e Cine Lyra, além de dois anexos, a antiga torre de projeção e dois sanitários externos.

“Já caminhamos para quase metade das obras. Estamos felizes com o andamento de uma reconstrução e restauro, sempre feita de forma cuidadosa. Este espaço é muito simbólico para os moradores e turistas, conciliando ferramentas modernas com a contemporaneidade para o uso no dia a dia”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Após passar por restauração, o Cine Lyra contará com exibição de filmes e receberá eventos educativos e culturais. Muitas das atrações serão direcionadas às crianças, nos mesmos moldes da Sabina Escola Parque do Conhecimento, que recebe visitação de alunos das escolas municipais durante a semana e fica aberta ao público em geral aos sábados e domingos.