Morando em novo dia de Mick Jagger

O fim de semana foi de dor de cabeça para o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Primeiramente, derrapou nas palavras e abriu caminho para construção da candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) como nome governista – usou o estatuto da federação PSDB/Cidadania, que dá margem para Alex se colocar como player governista. Depois, foi acompanhar, in loco, a convenção do PSDB paulistano, para dar suporte a Fernando Alfredo. O problema é que todo trâmite em São Paulo foi anulado pela direção estadual do PSDB e pela Justiça, que entendeu haver elementos que colocam sob suspeição a candidatura de Alfredo.

Análise em São Caetano

Os desempenhos do ex-vereador e ex-prefeiturável Fabio Palacio (União Brasil) e da atual secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB), no levantamento Diário/Paraná Pesquisas agitaram os bastidores da política de São Caetano. Tudo porque os números apresentam força menor de Regina do que o grupo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) imaginava. E há um ingrediente adicional: nas últimas semanas, Auricchio turbinou politicamente Regina Maura, a indicando para presidir o PSDB municipal, a levando em todos os eventos públicos do Palácio da Cerâmica e fazendo sinais mais cristalinos de que ela é sua preferida no processo. Ao mesmo tempo, Palacio segue uma toada mais discreta da pré-candidatura, com reuniões sem tanto alarde.

Análise – 2

Os números também acenderam sinal de alerta junto aos auricchistas por causa do vereador Tite Campanella (Cidadania). Bem posicionado no levantamento Diário/Paraná Pesquisas, mas atrás de Fabio Palacio (União Brasil) nos índices, Tite pode ser o fiel da balança se apoiar Palacio no pleito. Dentro do Palácio da Cerâmica, muitos sabem que Tite não é o candidato dos sonhos do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) – e os dados mostram caminho viável para descolamento de Tite do bloco governista.

Oportunidade

Dentro de toda celeuma política que se desenha em São Caetano, uma figura que foi decisiva na eleição de 2012 reapareceu nos bastidores da cidade: Jarbas Elias Zuri. Homem-forte do MDB nacional, Jarbas foi o mentor intelectual da candidatura de Paulo Pinheiro em 2012, projeto que derrotou Regina Maura Zetone, indicada de José Auricchio Júnior na ocasião.

Despedida – 1

Agora ex-presidente do PT de Mauá, o vereador Júnior Getulio minimizou a mudança partidária – seu mandato poderia ir até 2025, mas, em uma composição partidária, o comando da sigla será do deputado estadual Rômulo Fernandes.

Despedida – 2

“Eu acredito que oxigenar as ideias e renovar a direção são coisas importantes para a luta. São seis anos nos quais me dediquei, principalmente no pior momento da história do nosso PT, com nosso presidente Lula preso e o golpe contra (a ex-presidente) Dilma (Rousseff). Foram diversos momentos e sentimentos, mas todos levando um aprendizado para a vida”, escreveu o vereador, na despedida.

Sessão solene

A vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil) presidiu sessão solene na semana passada em homenagem às pessoas que adotaram pets, protetores de animais abandonados, instituições e ONGs ligadas à causa. “A sessão foi uma corrente do bem que uniu solidariedade e amor. Temos hoje no Brasil mais de 30 milhões de animais abandonados e quando um pet tem a oportunidade de ser adotado, quem ganha é a família adotante”, disse a vereadora.