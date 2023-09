São Bernardo FC treina de olho no São José-RS, no próximo sábado

Visando a partida contra o São José-RS no próximo sábado (23), o São Bernardo FC treinou na tarde de ontem em Atibaia. Após a realização de atividades físicas, o técnico Márcio Zanardi treinou posicionamento e promoveu ajustes ofensivos, sobretudo na criação meio-campo e ataque.

A partida entre Tigre e Zequinha será no Estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre e marcará o início do returno da fase decisiva. No sábado passado, jogando no 1º de Maio, as equipes empataram em 1 a 1. Beneficiado pela vitória do Brusque sobre o Operário, o Tigre manteve a vice-liderança do Grupo A com 4 pontos. Uma vitória na próxima partida é fundamental para manter viva as pretensões de acesso do Tigre à Série B.

O atacante Silvinho, que ficou afastado por oito rodadas devido à lesão no quarto metatarso do pé esquerdo e retornou na última rodada e está confiante para o duelo no Sul. “Gramado sintético é um pouco diferente para nós, mas isso não pode ser desculpa. Vamos pra conseguir a vitória e pontuar. Acho que será um jogo estudado e bastante pegado”, comentou.