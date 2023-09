Largo São João Batista teve tratamento diferente de escola

O tombamento pelo patrimônio histórico, argumento utilizado pela Prefeitura de São Bernardo para não retirar a falsa seringueira que está no playground da Emeb Lauro Gomes, cujo galho se soltou e vitimou a estudante Isadora Custódio, 5 anos, no dia 11, foi ignorado pela administração na modificação do Largo São João Batista.

Assim como a Emeb Lauro Gomes, o Largo São João Batista também figura nas listas de patrimônios tombados do município pelo Compahc-SBC (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo).

E essa condição foi utilizada pela gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) em resposta ao Diário, em 2018, e ao Ministério Público, em 2019, quando questionado sobre os motivos pelos quais as árvores que ficam dentro da Emeb Lauro Gomes não poderiam sofrer podas mais profundas ou até suprimidas do local.

À ocasião, os galhos ameaçavam se soltar e, por isso, a direção da escola havia decidido interditar o playground dos alunos – as crianças, inclusive, escreveram carta a Morando pedindo a poda das espécies para poderem voltar a brincar no espaço.

Porém, praticamente no mesmo intervalo de tempo, a Prefeitura de São Bernardo promovia uma série de obras no Largo São João Batista, também patrimônio tombado no Compahc. Em frente à Igreja São João Batista há uma espécie de esplanada, que já serviu de estacionamento e até base da GCM (Guarda Civil Municipal). Também existiam árvores no local, que foram suprimidas. Para execução das obras no local, nunca essa alegação de patrimônio histórico foi apontada.

O Largo São João Batista data de 1962, quando a atual igreja foi inaugurada no lugar da antiga capela de São João Batista - essa aberta em 1892. A construção da igreja é considerada um marco da consolidação do Rudge Ramos como um bairro. O largo, durante muitas décadas, era um espaço de lazer para as famílias que lá moravam.

A mais recente modificação do Largo São João Batista aconteceu em 2021, quando a Prefeitura decidiu reabrir o acesso à Avenida Caminho do Mar de quem vem da Avenida Senador Vergueiro. O trecho havia sido bloqueado para construção de um corredor de ônibus.

MORTE

O Diário vem mostrando desde terça-feira da semana passada que não faltaram alertas para a gestão Morando com relação aos riscos da falsa seringueira no playground da Emeb Lauro Gomes. O galho que se soltou atingiu Isadora Custódio por volta das 10h de uma segunda-feira.

Além da carta das crianças em 2018, o Diário mostrou que a Secretaria de Educação já tinha tomado ciência do problema e pedido à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Serviços Urbanos a execução do serviço de poda e, se possível, retirada da árvore.

Também houve indicação formulada pelo então vereador e hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, Hiroyuki Minami (PSDB), para poda da espécie.

A morte de Isadora é investigada pelo 2ºDP de São Bernardo.

A Prefeitura de São Bernardo não respondeu os motivos pelos quais houve obras de reparo com corte de árvores no Largo São João Batista, mas não na Emeb Lauro Gomes.