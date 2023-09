Conselho Estadual de Educação terá dois nomes do Grande ABC

O Grande ABC será representado por dois nomes no Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Leandro Prearo, reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), foi indicado para integrar as reuniões da entidade, já o superintendente do Diário, Marcos Sidnei Bassi, retoma à atividade. Ambos terão cargos de suplentes com mandato de dois anos a partir de 20 de outubro de 2023 e farão parte da Câmara de Ensino Superior da instituição. As nomeações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado na segunda-feira.

De acordo com Bassi, as diretrizes da educação do Estado passam pelo conselho através de normativas, regulamentações, processos de reconhecimento de cursos, entre outros itens. “Também temos uma atuação de se colocar à frente das discussões de políticas públicas da educação de São Paulo. Ter essa oportunidade é algo enriquecedor. Aprendo todos os dias com os membros. O nível das discussões é alto e as pessoas que estão lá são muito bem preparadas. É uma satisfação debater educação no nível que é colocado no conselho”, analisa o superintendente do Diário, que é ex-reitor da USCS.

Para os próximos dois anos, período que dura o mandato de suplente, Bassi acredita que o conselho deve pautar debates sobre novas tecnologias, principalmente inteligência artificial. “É uma expectativa que haja essa discussão internamente para pensar como isso vai impactar a educação nível superior. O Estado de São Paulo acaba definindo algumas pautas e se torna referência para o Brasil.”

O Conselho tem a função de criar diretrizes para escolas e universidades públicas e privadas, além de credenciar cursos do ensino superior. Ao todo, na publicação no Diário Oficial desta semana, oito nomes foram indicados para um mandato de três anos, como titulares, e quatro como suplentes.

“Feliz em representar a região de São Caetano neste colegiado de especialistas em educação. Agora, a USCS terá mais protagonismo no debate de temas que objetivam propor novas políticas públicas do setor e opinar nas discussões que visam o aperfeiçoamento da educação pública. É a nossa Universidade com voz nas decisões que impactam os rumos do ensino em São Paulo e no Brasil”, diz Leandro Prearo, reitor da USCS, em nota.