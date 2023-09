IZA comemora indicação ao Grammy Latino 2023 e recebe apoio de famosos: Já ganhou

A lista de indicados do Grammy Latino 2023 foi compartilhada nesta terça-feira, dia 19, deixando toda a web e os indicados muito animados. Com tantos talentos, é claro que o Brasil não ficou de fora e já mostrou que está em peso na premiação que está programada para acontecer no dia 16 de novembro.

IZA faz parte dos artistas brasileiros que foi indicado para uma das categorias da premiação. A cantora está concorrendo ao prêmio de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa com a música Fé. Emocionada com a indicação, a artista usou seu Instagram e Twitter para compartilhar sua euforia com os fãs.

Com uma série de vídeos e fotos, IZA confessou que está muito feliz com o sucesso da canção. Ela também não escondeu que ficou super emocionada ao ficar sabendo da novidade, já que, de acordo com ela, precisou enfrentar muitas coisas para conquistar todo o sucesso que tem.

E chegamos no Grammy Latino. Essa música foi feita pra todo mundo que já precisou enfrentar os desafios dessa vida. Me sinto feliz, grata e abençoada por saber que ela tocou tanta gente. FÉ PRA NÓS!

E é claro que os amigos famosos não deixaram de comemorar a indicação da cantora e já declararam torcida:

Parabéns, disse Marina Ruy Barbosa.

Já ganhou, comentou João Figueiredo.

F**a, celebrou Ludmilla.

Quem pode, pode!