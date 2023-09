Neymar Jr. é criticado por internautas após suposta nova traição: Todo dia uma história

E mais uma vez Neymar Jr. viu o seu nome viralizar nas redes sociais, mas dessa vez não foi por conta do seu futebol ou pelos gols marcados, e sim de um suposto flagra em uma balada com dois mulheres.

O momento íntimo foi divulgado por Leo Dias, que também conversou com o pai do craque e falou sobre o status de relacionamento do herdeiro. Mesmo esperando sua primeira filha com Bruna Biancardi e viajando acompanhado da influenciadora para Arábia Saudita, Neypai informou que o filho está solteiro, ou não.

Diante de tantas polêmicas, os internautas que estão acompanhando o novo caso envolvendo Neymar usaram as redes sociais para apoiar Bruna e criticar o jogador, já que essa não é a primeira vez que o seu nome está envolvido em uma traição.

Depois vem chorar, porque foi acusado disso e daquilo. Tem que se lascar mesmo. Todo dia uma história, disparou uma internauta.

Nunca vi um cara com a noiva grávida ir para a balada. Já tá errado aí, opinou uma segunda. "

Não é segredo que ele trai sem culpa nenhuma mesmo, declarou uma terceira.

Existe homem podreeeeeeee e existe o Neymar Jr, escreveu outra.

Bruna Biancardi deixa de seguir atual time de Neymar nas redes sociais

Após se pronunciar e afirmar que está ciente e chocada com os últimos acontecimentos, Bruna tomou outra atitude e deixou de seguir o Al Hilal, atual time do pai da sua filha, nas redes sociais.

Vale pontuar que a assessoria do jogador se pronunciou sobre o ocorrido e informou que: não tem nada demais. Não é segredo que ele foi para Barcelona ver o Davi e também para o aniversário do filho da Carol [Dantas]. E depois saíram com os amigos para esse local.