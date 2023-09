Pai de Larissa Manoela ignora polêmicas familiares e ressurge nas redes sociais

Larissa Manoela e seus pais travaram uma briga pública após alguns boatos sobre como o casal tratava a atriz e controlava seu dinheiro. Por conta disso, tanto a artista, quanto Silvana Taques e Gilberto Elias decidiram se pronunciar e esclarecer mais detalhes sobre o assunto polêmico.

Depois de diversas trocas de farpas e indiretas, o trio parou e o bafafá chegou ao fim. Entretanto, segundo o jornal Extra, Gilberto quebrou o silêncio para falar sobre a morte de Rafael Puglisi, um dentista conhecido por atender diversas famosas.

Através de suas redes sociais, mais especificamente dos Stories do Instagram, o pai da atriz confessou que ainda está muito triste com a perda do profissional que já atendeu sua filha diversas vezes. Segundo Gilberto, Rafael tinha uma viagem marcada com ele, e tinham conversado recentemente.

Ainda abalado com a triste notícia da partida deste cara genial na sua profissão e um ser humano ímpar. Coração bondoso e de extrema generosidade. Pessoas assim não deveriam ir embora tão cedo, no auge dos seus 35 anos de idade, cheio de planos e uma vida toda pela frente! Lembro-me como se fosse hoje de nossa última conversa, há poucos dias, meu amigo! Havíamos combinado uma viagem que infelizmente não deu tempo.

Gilberto Elias terminou sua homenagem com uma mensagem religiosa e desejou que o amigo de 35 anos de idade estivesse em paz:

Agora você seguiu para o outro lado e creio que estará bem, longe das injustiças desta vida! Que nosso Senhor Jesus Cristo te receba de braços abertos e que conforte seus familiares e seus amigos que lhe admiram. Vá em paz e obrigado por aumentar a minha auto estima e de muitas outras pessoas com o seu brilhante trabalho que fica como seu legado.