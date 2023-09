Após 19 dias internado, Regis Danese recebe alta hospitalar: - Peço que continuem orando, até minha total recuperação

Notícia boa! Nesta terça-feira, dia 19, Regis Danese recebeu alta hospitalar após 19 dias internado no Hospital Uberlândia Medical Center (UMC). O cantor, vale pontuar, sofreu um grave acidente de carro quando estava a caminho de um show em Ceres (GO) na BR 153.

Em nota enviada, o cantor se emocionou ao falar do momento e agradecer todas as orações e mensagens de carinho:

Agradeço muito ao carinho e oração que todos tiveram por mim. Peço que continuem orando, até minha total recuperação. Foram dias muito difíceis, mas Deus não me desamparou.

E as notícias boas não param! De acordo com a assessoria do músico, o cantor lançou uma música hoje do seu novo DVD, gravado na Igreja Videira em Uberlândia. Segundo a equipe, a data já estava fechada com as plataformas digitais, e por isso optaram em não cancelar, mas a divulgação não será feita.

O lançamento de Quero queimar por ti composição de Victor Ponte de Oliveira , aconteceu em todas plataformas de streams.