Após ter sido acusado de importunação sexual, amigos de Russell Brand podem defender comediante

Após alegações de importunação sexual feitas contra o comediante britânico Russell Brand, seus amigos íntimos e confidentes estariam se reunindo para defendê-lo. Segundo o Daily Mail, eles enfatizam que, embora Brand possa ser grosseiro e arrogante, ele não é um monstro.

- Eu vi Russell em ambientes íntimos, bem como em grandes eventos de celebridades no tapete vermelho. Ele é sempre ele mesmo e, embora seja muito sedutor porque essa é sua natureza, não o testemunhei cruzando os limites.

Quatro mulheres teriam alegado que foram vítimas de estupro, agressão sexual e abuso emocional de Russell entre 2006 e 2013, de acordo com informações de uma investigação conjunta entre o Sunday Times e o Channel 4. O comediante teria negado todas as acusações - e as fontes parecem concordar.

De acordo com uma mulher que conhece o ex de Katy Perry desde os primeiros dias de recuperação que ele enfrentou, alguns conhecidos do artista estariam chocados com as acusações de abuso. Outras fontes próximas a Brand ainda deram mais detalhes de como toda a polêmica está afetando a esposa de Russell, Laura Gallacher.

- Russell é vulgar. Ele é bruto. Ele construiu uma personalidade sendo um playboy sexual. Ele dormiu com inúmeras mulheres e vai lhe contar isso. Ele também é ofensivo e arrogante, mas nunca pareceu um monstro para mim. Ele é, de fato, muito bom para aqueles com quem se preocupa. Ele tem amigos que comparecerão no tribunal para atestar seu caráter se ele precisar deles.

Vale lembrar que o comediante é conhecido por ajudar pessoas com vícios. Uma mulher que recebeu a ajuda de Russell também deu sua opinião sobre o bafafá ao jornal britânico.

- Todo mundo está chocado agora. Russell tem sido uma força motriz na recuperação de muitas pessoas ao longo dos anos e ajudou milhares de pessoas a ficarem limpas, compartilhando sua poderosa história.