Unctad: custo para atingir metas de desenvolvimento sustentável seria de mais de US$ 5 tri/ano

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês) estima que alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) custaria entre US$ 5,3 trilhões e US$ 6,4 trilhões por ano até 2030. O valor representa entre US$ 1,179 mil e US$ 1,383 mil por pessoa por ano, segundo comunicado da Unctad.

O estudo considerou 50 indicadores dos ODS em 90 países, abrangendo três quartos da população global, informou a instituição.