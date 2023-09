Thiaguinho recebe indicação ao Grammy Latino e comemora: Minha alegria é imensurável

Não é novidade que Thiaguinho compõe músicas e produz álbuns muito bons. E é claro que depois de muito trabalho, o cantor está sendo reconhecido nacional e internacionalmente. Prova disso é que, nesta terça-feira, dia 19, o cantor foi indicado ao Grammy Latino 2023.

O artista está concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum de Samba/Pagode com a produção Meu Nome É Thiago André. O álbum foi lançado para celebrar os 20 anos de carreira do cantor. Vai dizer que a indicação não foi um belo presente?

Através de seu Twitter, o famoso compartilhou a grande novidade e não conseguiu esconder sua emoção por poder participar de uma premiação tão importante. Thiago agradeceu a todos que o apoiaram ao longo dos anos e destacou a grandiosidade do álbum, além da relevância da nomeação para a música popular brasileira.

Ele escreveu:

Obrigado, Meu Deus! Obrigado, Nossa Senhora Aparecida! Acabo de receber a notícia mais incrível do ano? E que me fez chorar muito? Mas um choro feliz! O álbum MEU NOME É THIAGO ANDRÉ foi indicado ao Grammy Latino como Melhor Álbum de Samba/Pagode de 2023! Esse álbum comemora os 20 anos da minha carreira? De muita luta e vitórias também! Minha alegria é imensurável! E esse álbum é GRANDIOSO? A indicação ao Grammy Latino só deixa ele maior ainda? No nosso coração e na nossa história na música popular brasileira!

Vale lembrar que a premiação está programada para acontecer no dia 16 de novembro.

Ansiosos?