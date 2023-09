Mariana Ximenes faz chamada de vídeo com Camila Queiroz ao vivo no Mais Você

Mariana Ximenes alegrou a manhã da TV Globo nesta terça-feira, dia 19, ao participar do Mais Você. Em conversa com Ana Maria Braga, a atriz comemorou o sucesso da personagem Gilda em Amor Perfeito - que está na sua última semana no ar.

Ximenes relembrou os momentos marcantes da vilã e confessou para Ana Maria que Camila Queiroz, a mocinha da novela das seis, também estava louca para bater um papo com a apresentadora.

Com isso, as duas decidiram ligar ao vivo para a intérprete de Marê. Ao atender o telefone, Camila - que estava gravando outro trabalho - falou com carinho da parceria com Mariana.

Fofas, né?