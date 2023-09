Anitta faz desabafo sobre menstruação: Sensação de estar parcialmente morta

Que Anitta não tem papas na língua não é novidade para ninguém, né? Na última segunda-feira, dia 18, a cantora usou as redes sociais para falar sobre aquela visita mensal que quase todas as mulheres recebem - a menstruação.

Quebrando tabus, a Girl From Rio fez um desabafo sobre como se sente dias antes do seu ciclo começar. No Twitter, ela escreveu:

Aquela sensação de estar parcialmente morta dias antes da menstruação descer.

Nos comentários, os internautas dividiram opiniões sobre o Tweet da cantora. Enquanto algumas mulheres se identificaram com o desabafo, outras pessoas se sentiram incomodadas com a abertura que Anitta sentiu para falar do assunto.