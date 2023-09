Na luta por uma vaga em A Fazenda 15, paioleiros especulam sobre os peões

Eita, peão! Segura o chapéu que A Fazenda 15 começou. Na madrugada desta terça-feira, dia 19, os paioleiros estavam agitados depois da polêmica pré-estreia do reality. Enquanto lutam por uma vaga na sede, os participantes passaram a noite especulando sobre o clima na sede.

Os paioleiros estavam impressionados com as primeiras farpas já trocadas entre os peões - em um joguinho da discórdia feito ainda na pré-estreia do programa.

Shayan então argumentou que não era necessário já chegar com o pé na porta e perguntou a opinião de Cezar Black, que participou do BBB23.

- A Fazenda tem a fama de ser o reality que a galera quer vir para quebrar o barraco. Então muita gente vai querer vir com essa cabeça, com esse personagem. E aí vai se estrepar. Não consegue sustentar muito tempo. É pesado você se isolar totalmente.

Os participantes ficaram impressionados com a forma de Kally Fonseca acabou sendo alvo dos peões logo no primeiro dia, e Black argumentou:

- Todo mundo está mirando nela. Se ela criar um caso, se isolar, e for totalmente reativa, disse ele, discordando dessa estratégia de jogo.

Um pouco mais tarde...

Os paioleiros ainda continuaram a especulação por mais um tempo. Erick Ricarte, ex-A Grande Conquista, falou já estar pensando nas polêmicas que a separação de tarefas pode gerar.

- Na hora que me colocar em um negócio ruim, eu vou lá e vou soltar o verbo, disparou ele.