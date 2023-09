Selena Gomez posta foto sem maquiagem e Maisa Silva não poupa elogios: Te amo

Selena Gomez provou que é gente como a gente ao postar uma foto de cara lavada. Nesta terça-feira, dia 19, a artista compartilhou em suas redes sociais uma selfie sem maquiagem nem efeitos e recebeu uma chuva de elogios.

Quem precisa de Rare Beauty quando se tem uma pele dessa, né? Vale lembrar que a cantora é fundadora e proprietária da marca de cosméticos.

Além das mais de três milhões de curtidas que a postagem já acumulou, os comentários não param de aumentar. Entre muitos elogios, Maisa Silva aproveitou para reforçar seu carinho e admiração pela norte-americana.

Linda. Te amo, declarou a brasileira.

Recentemente, Selena virou assunto após revelar ter se ofendido com as piadas feitas sobre suas expressões faciais durante o VMA 2023. Depois que algumas reações da artista ganharam grande repercussão na web, Gomez afirmou que prefere ficar quieta do que ser atacada por se expressar.