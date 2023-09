Google conecta chatbot Bard ao Gmail, Docs, Maps e YouTube

O Google expandiu o alcance do seu chatbot Bard para outras plataformas e serviços da empresa, incluindo Gmail, Docs e Youtube.

Em uma postagem de blog atribuída na terça-feira a Yury Pinsky, diretor de gerenciamento de produtos da Bard, a unidade da Alphabet disse que a partir de terça-feira um novo serviço chamado Bard Extensions "pode encontrar e mostrar informações relevantes das ferramentas do Google que você usa todos os dias, como Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube e Google Flights and Hotels, mesmo quando as informações que você precisa estão em vários aplicativos e serviços".

Bard agora também permitirá que você verifique a precisão das respostas de Bard usando o botão "Google It".

"Quando você clica no ícone "G", o Bard irá ler a resposta e avaliar se há conteúdo na para comprová-la", escreve Pinsky. "Quando uma declaração pode ser avaliada, você pode clicar nas frases destacadas e saber mais sobre como apoiar ou contradizer as informações encontradas pela pesquisa."

Outro novo recurso permite que você pegue uma conversa do Bard que foi iniciada por outra pessoa e enviada a você por meio de um link público.

Fonte: Dow Jones Newswires.