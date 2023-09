Um dos maiores eventos da indústria criativa no Brasil, MICBR terá representantes do Grande ABC

O MinC (Ministério da Cultura) divulgou nesta segunda-feira, 18, a lista dos 260 empreendedores culturais e criativos que foram selecionados para participarem do MICBR (Mercado das Indústrias Criativas do Brasil), que ocorrerá em Belém, no Pará, de 8 a 12 de novembro de 2023, e o Grande ABC terá dois representantes no evento. O Instituto Cultural e Educacional Matéria Rima, de Diadema, e a Margarida Agência de Cultura, de São Bernardo, terão a oportunidade, assim como os outros selecionados, de participar de uma série de atividades que abrangem negócios, formação e cultura.

Promovido pelo MinC e pela OEI (Organização dos Estados Ibero-americanos), o maior mercado público de indústria criativa do país contará com uma programação que inclui 15 setores criativos, sendo eles Artes Técnicas, Artesanato, Artes Visuais, Audiovisual & Animação, Circo, Dança, Design, Editorial, Gastronomia, Hip Hop, Jogos Eletrônicos, Música, Moda, Museus & Patrimônio e Teatro. O evento também oferece oportunidades de negociação, apresentações artísticas com fins comerciais (showcases), sessões de networking, conferências, palestras, painéis, programas de mentoria e oficinas.

Primeiro colocado na categoria Hip Hop – Região Sudeste, o Matéria Rima de Diadema nasceu em 2002 como um grupo de Hip Hop, o Instituto Cultural e de Educação vem desde então desenvolvendo um trabalho socioeducativo em escolas da rede pública, além de realizar palestras e apresentações artísticas em praças e palcos de todo o Brasil, além de lugares fora do país, como África, Alemanha e França. Em 2014 institucionalizou-se e passou a denominar-se Instituto Cultural e Educacional Matéria Rima, atendendo mais de 13 mil de pessoas, com endereço fixo na Rua Guarani, 115, no bairro Conceição.

“Participar do MICBR representa uma nova porta que se abre, através da qual esperamos estabelecer parcerias que impulsionam ainda mais nossos projetos e ações. O Matéria Rima é como um grande guarda-chuva de tecnologias sociais que foram cuidadosamente desenvolvidas ao longo do tempo. E é precisamente esse conjunto de iniciativas e práticas que planejamos apresentar no MICBR, compartilhando nossa riqueza de conhecimento e recursos com um público ainda mais amplo”, afirma Jodson do Nascimento, fundador e coordenador do Instituto Cultural e de Educação Matéria Rima.

O projeto já havia sido selecionado na categoria Hip Hop, em sua estreia, assim como no Brasil, para o MICA (Mercado das Indústrias Culturais da Argentina). Segundo Jodson, a experiência já vem rendendo frutos significativos, já que, recentemente, o grupo retornou de uma viagem de 12 dias na Alemanha. “Levamos jovens de Diadema para atravessar o Atlântico e demonstrar seu potencial e talento na Europa. Em meio às comemorações do 50º aniversário do Hip Hop, discutir e compartilhar nossa cultura é verdadeiramente uma homenagem à filosofia que embasa essa rica expressão artística”, afirma o coordenador.

Já a Margarida Agência de Cultura ficou em terceiro na categoria Circo – Região Sudeste. A produtora, que teve o cadastro assinalado como São Bernardo devido à moradia de uma das integrantes, é especializada em ações e espetáculos circenses, atendendo nos últimos anos prefeituras como a da Capital, Santo André, São Caetano e Guaratinguetá, além de unidades do Sesi (Serviço Social da Indústria), festivais e eventos corporativos. Em parceria com artistas e grupos circenses, a agência trabalha com agendas e gerenciando carreiras, visando potencializar o alcance da arte circense em diferentes territórios e públicos.

“Estamos muito felizes em fazer parte do MICBR. Sou do Grande ABC, e aqui comecei a trabalhar com circo há 18 anos. Hoje somos quatro produtoras na agência: eu, de Santo André, Carol Manalischi e Aline Filgueira, de São Bernardo, e Demi Araújo, que mora em São Paulo, mas por acaso é de Belém”, conta a fundadora e diretora da Margarida, Rita Masini, que é produtora cultural e artista desde 2006. “O sentimento, além de alegria, é de reconhecimento de tantos anos de trabalho, e veio ao nível nacional! A possibilidade de participar de um evento internacional do mercado cultural reforça o potencial de alcance dos profissionais locais”, finaliza.

No evento, Rita planeja divulgar os artistas do grupo, como Cia Barnabô, Circo Amarillo e Payaso Satin, assim como ressaltar a importância do investimento na área, principalmente no Grande ABC, que ela aponta como importante exportador de talentos. “O Grande ABC é berço de muitos artistas circenses que hoje trabalham nas maiores companhias do mundo, e sinto que o poder público local não reconhece e nem apoia as produções locais. Isso nos faz buscar oportunidades fora da região para conseguir viabilizar financeiramente nossas profissões”, afirma a produtora cultural.

A próxima etapa envolve a habilitação, com os selecionados tendo até sexta-feira (22) para enviar a documentação exigida. Em caso de desistência ou inabilitação por conta do não cumprimento dos prazos e critérios estabelecidos, suplentes poderão ser selecionados com base na ordem de classificação. A região terá três suplentes, nas categorias Música e Teatro, além de Audiovisual e Animação, com Denise Szabo e a Ibirá Cultural, protagonistas em uma das matérias da série Aprecie a Arte Regional, do Diário.

O MICBR

O MICBR 2023 marca sua primeira realização na Amazônia e visa estimular o crescimento dos setores criativos, a circulação de bens e serviços culturais, a internacionalização da produção cultural brasileira e o profissionalismo dos agentes culturais do país. Esta edição traz algumas novidades, como a realização de rodadas separadas para cada setor das artes cênicas (circo, dança e teatro), a estreia do hip hop no evento e a inclusão de um setor dedicado às áreas técnicas nas atividades de negócios e formação.

O MinC investirá R$ 1,11 milhão no edital para levar os empreendedores culturais e criativos brasileiros ao evento, com custeio de despesas de transporte (aéreo, terrestre e/ou fluvial), contratação de plano de seguro de viagem e diárias (hospedagem, alimentação e transporte local). Das 260 vagas, 99 foram preenchidas por participantes do interior dos Estados, com 24 das 27 unidades federativas sendo contempladas. A composição dos selecionados que declararam gêneros é composta por: 109 mulheres, 101 homens e sete pessoas não binárias.