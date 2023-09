Spotify for Artists lança novo hub global para compor, produzir e publicar

O Spotify anunciou a expansão de seus recursos para compor, produzir e publicar com um novo hub global no Spotify for Artists, com ferramentas, recursos e material educacional para a comunidade em 26 idiomas. A plataforma também lança um novo recurso para compositores e produtores promoverem seu trabalho: cartões promocionais de compositores (Songwriter Promo Cards, em inglês).

Os cartões promocionais de compositores oferecem aos compositores e produtores uma nova maneira de mostrar sua música aos fãs. Aqueles com uma Página de Compositor (Songwriter Page, em inglês) ativa ou uma playlist Escrita Por (Written By, em inglês) agora podem criar um recurso compartilhável para promover seu catálogo completo de obras escritas nas redes sociais.

Os recursos neste novo hub incluem Spotify for Publishing, páginas de compositores, playlists Written By, instruções sobre como se inscrever para uso de nossos Songwriting Studios gratuitos e informações sobre créditos clicáveis, juntamente com ferramentas e conteúdo de desenvolvimento de carreira e novos recursos, como os já mencionados Songwriter Promo Cards, com mais a serem anunciados em breve.

“Este é o próximo passo em nossa missão de elevar e capacitar a comunidade de compositores e editoras”, disse Jules Parker, Head de relacionamento com compositores e editoras. “Ao expandir para 26 idiomas e centralizar nossos recursos de composição no Spotify for Artists, seremos capazes de alcançar um número maior de compositores e produtores, incluindo aqueles muitos artistas que são eles próprios compositores – fornecendo mais apoio, recursos e oportunidades para ajudar avançar em suas carreiras.”

Confira mais em SpotifySongwriting no Instagram e visite o novo hub aqui para saber mais.