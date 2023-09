Rihanna e A$AP Rocky compartilham rosto de segundo filho pela primeira vez

Olha ela! Depois de fazerem muito suspense sobre o rostinho do segundo filho, Rihanna e A$AP Rocky finalmente encantaram o público ao mostrar o bebê pela primeira vez nas redes sociais.

Na foto em família compartilhada nesta terça-feira, dia 19, o rapper aparece segurando o pequeno Riot Rose no colo. Ele usa um conjunto rosinha e botas, além de uma touca super fofa. O herdeiro mais velho, RZA está segurando nas pernas da mamãe e parece um pouco assustado com a câmera.

Vale lembrar que o recém-nascido veio ao mundo em agosto, mas Rihanna se manteve longe dos holofotes por algumas semanas. O recente ensaio fotográfico aconteceu na casa da família. Fofos demais, né? O registro foi compartilhado no Instagram do fotógrafo do casal.

Segundo informações do The Blast, Riot nasceu no dia 1° de agosto às uma hora e 41 minutos da manhã no Hospital Cedars Sinais, em Los Angeles, nos Estados Unidos.