Peugeot 208: veja detalhes das versões turbo

O PEUGEOT 208 recebeu o motor turbo 200 e se tornou também o mais ágil. Agora, são até 130 cv de potência no hatch. Há 200 Nm de torque disponíveis a 1.750 rpm. (Aqui, você confere a Ficha Técnica completa dele.)

O PEUGEOT 208 é o modelo mais leve a receber este motor turbo 200, o que contribui para o baixo consumo – seja com etanol, seja com gasolina. O resultado foi aperfeiçoado em mais de 1 milhão de quilômetros, distância percorrida pelos protótipos na fase de testes.

Pela primeira vez no Brasil, um carro de passeio PEUGEOT é equipado com o câmbio automático do tipo CVT, que traz um software exclusivo para aumentar sua eficiência energética.

A programação do câmbio – que é fornecido pela Aisin – simula sete marchas e oferece o modo SPORT, além de permitir trocas manuais por meio da alavanca.

A suspensão dianteira do PEUGEOT 208 recebeu ajuste exclusivo para as versões turbinadas. O comportamento dinâmico ficou ainda mais equilibrado, com maior controle de rolagem. A evolução é perceptível em situações como retomadas em saídas de curvas e desvios rápidos. Para controlar o ímpeto desse leão, há novas pinças de freio.

O PEUGEOT 208 TURBO chega disponível em três opções: ALLURE, STYLE E GRIFFE. Todos com pacotes de itens de série e o motor Turbo 200 e câmbio CVT de 7 velocidades o badge Turbo 200 e modo Drive SPORT.

PEUGEOT 208: Versões

A primeira versão ALLURE TURBO conta com todos os itens da versão ACTIVE 1.6, como central multimídia PEUGEOT Connect 10,3” com conexão wireless (Android Auto e Apple CarPlay), ar-condicionado automático e digital, direção com assistência elétrica, vidros elétricos nas quatro portas, volante Sport Drive com comandos de som, sensor de estacionamento, câmera de ré, controles de tração e de estabilidade, DRL em LED e as novas rodas Kanobi aro 16” com acabamento Black Diamond.

O modelo ainda pode receber teto panorâmico, carregador por indução, iluminação interior traseira, revestimento em couro para volante, painel de porta, bancos e apoio de braço para o motorista com o pacote opcional EXCELLENCE.

O pacote também adiciona o PEUGEOT Entry n’ Go (ADML) entre os itens do veículo. O sistema possibilita travamento/destravamento do veículo por aproximação e partida/parada do motor com acionamento através do botão Start/Stop.

Já a série especial STYLE, sucesso de vendas na versão 1.0 aspirada ganha protagonismo também na gama com motor Turbo 200. Com pacote completo da versão ALLURE + Pack EXCELLENCE, o modelo conta ainda com Visiopark 180º, ponteira cromada e as novas rodas Bronx aro 17 com acabamento dark grey diamond. Há ainda faróis full LED e teto panorâmico, outra exclusividade entre os hatches compactos comercializados atualmente no Brasil.

O PEUGEOT 208 STYLE TURBO também possui detalhes únicos como os bancos STYLE em tecido, couro e alcantara, com interior escurecido, soleira PEUGEOT, pedais esportivos em alumínio e tapetes bordados.

O pacote tecnológico da série especial inclui ainda o i-Cockpit 3D, com um cluster 3D em que as informações principais são projetadas em uma terceira camada, como se flutuassem diante dos olhos do motorista. A mágica acontece por meio da interação de duas telas e foi desenvolvida para oferecer conforto visual em qualquer condição de luminosidade.

O interior escurecido conta com costuras na cor azul, combinadas a proposta tecnológica do PEUGEOT 208 STYLE TURBO. É o típico ambiente que fica bem na foto, principalmente se o passageiro recolher o forro do teto panorâmico para aumentar a entrada de luz na cabine. E não é preciso se preocupar com a bateria do smartphone após as selfies, basta utilizar o carregador por indução para fazer a recarga sem precisar de fios.

O portfólio do PEUGEOT 208 na linha 2024, se completa com o GRIFFE TURBO. A versão topo de gama conta com todos os itens da versão ALLURE com o pacote opcional EXCELLENCE e adição de itens como 6 airbags, sensor de chuva e luminosidade, visiopark 180°, i-Cockpit 3D, ponteira cromada e PEUGEOT DRIVER ASSIST, que consiste em auxílios a condução com: alerta de colisão, frenagem de emergência automática, auxílio de farol alto, reconhecimento automático de sinalização de velocidade, detector de fadiga, alerta e correção de permanência em faixa.

Um dos diferenciais tecnológicos presente no modelo é o Visiopark 180°. Trata-se de um sistema que aumenta a segurança e a praticidade na hora de entrar e sair de vagas. Ao engatar a ré, a tela da central multimídia exibe a imagem do carro e de seu entorno, como se houvesse um drone filmando a manobra.

A sensação de bem-estar a bordo é garantida também pelo ar-condicionado de maior capacidade, algo possível pela adoção de um compressor mais potente. A força do motor turbo permite o upgrade sem comprometer o consumo e o desempenho.

Tudo isso é embalado por um desenho que supera as expectativas tanto em forma como em função e que garantiu ao PEUGEOT 208 o primeiro lugar no tradicional concurso internacional Car Design Awards.

Além das três versões com motor TURBO 200, há também as equipadas com os motores 1.0 flex aspirado – a melhor relação custo-benefício do segmento – e 1.6 flex. É a família mais completa entre os hatches, com opções para todos os gostos.

LINHA PEUGEOT 208 MY24

PEUGEOT 208 LIKE 1.0 MT – a partir de R$ 75.990

Motor 1.0 Firefly com 75 cv

Câmbio manual de 5 velocidades

i-Cockpit

4 airbags

Alavanca do câmbio com aplique em black piano

Ar-condicionado digital

Direção com assistência elétrica

Vidros elétricos nas portas dianteiras

Volante Sport Drive

Sistema de som com tela digital de 5”

Controles de tração e de estabilidade

DRL (luz diurna) integrada aos faróis

Rodas de 15 polegadas de aço com calotas

OPCIONAL PACK TECH – R$ 4.000

Central Multimídia PEUGEOT Connect 10,3” com conexão wireless (Android Auto

e Apple CarPlay)

e Apple CarPlay) DRL em LED

Retrovisores externos com comandos elétricos

Vidros elétricos nas quatro portas

Comandos de som no volante Sport Drive

Dois alto-falantes traseiros (que se somam aos dois frontais) e dois tweeters

Duas entradas USB – com destaque para a adição da entrada tipo C além da A

PEUGEOT 208 STYLE 1.0 MT – a partir de R$ 86.990

LIKE com PACK TECH +

Rodas de liga-leve de aro 16”

Grade dianteira em Dark Chrome

Faróis Full LED e DRL em LED

Maçanetas das portas na cor da carroceria

Retrovisores e faixa traseira em preto brilhante

Teto panorâmico

Interior escurecido

Soleira PEUGEOT

Aerofólio esportivo em Black Piano

Carregador de smartphone por indução (wireless charger)

Visiopark 180º (sensor de estacionamento + câmera traseira 180°)

PEUGEOT 208 ACTIVE 1.6 AT – a partir de R$ 97.990

LIKE com PACK TECH +

Motor 1.6 com 120 cv

Câmbio automático de 6 marchas

Piloto automático e Limitador de velocidade

Modo de condução ECO/SPORT

Sensor de ré e câmera traseira

Rodas de liga leve de 16 polegadas

PEUGEOT 208 ROADTRIP 1.6 AT – a partir de R$ 102.990

ACTIVE +

i-Cockpit 3D

Teto panorâmico

Faróis Full LED e DRL em LED

Visiopark 180°

Adesivos e badge ROADTRIP

Aerofólio esportivo em Black Piano

Rodas Kanobi aro 16” com acabamento Black Diamond

Interior Escurecido

Bancos em couro, tecido e alcantara

Volante Sport Drive revestido em couro

Tapete com bordado ROADTRIP

PEUGEOT 208 ALLURE TURBO CVT – a partir de R$ 99.990

ACTIVE +

Motor Turbo 200 com 130 cv de potência

Câmbio automático tipo CVT com sete marchas (simuladas)

Badge Turbo 200

Modo Drive SPORT

Rodas de liga-leve diamantadas de 16″ Kanobi Maçaneta externa na cor do veículo

Grade cromada

Capa de retrovisor em preto brilhante

4 alto-falantes e 2 Tweeters

Entradas USB-A e USB-C no console central

PACOTE OPCIONAL EXCELLENCE – R$ 5.000

Teto panorâmico

Bancos em couro

Volante em couro

Painel de porta em couro

Apoio de braço para o motorista em couro

PEUGEOT Entry n’ Go

Wireless Charger

Iluminação interior traseira

PEUGEOT 208 STYLE TURBO CVT – a partir de R$ 109.990

ALLURE com PACOTE EXCELLENCE +

Rodas de liga-leve diamantadas de 17″ Bronx

Faróis Full LED

Visiopark 180º

Ponteira Cromada

DRL em LED

i-Cockpit 3D

Interior escurecido

Pedais esportivos em alumínio

Bancos em tecido, couro e alcantara bordados em azul

Painel de porta em couro e bordado em azul

Teto panorâmico

Wireless Charger

Volante Sport Drive em couro com comandos de som

PEUGEOT 208 GRIFFE TURBO CVT – a partir de R$ 114.990

ALLURE com PACOTE EXCELLENCE +

Faróis Full LED

6 airbags

i-Cockpit 3D

Visiopark 180º

Sensor de chuva e luminosidade

Ponteira Cromada

PEUGEOT Driver Assist:

Alerta de colisão

Frenagem de emergência automática

Auxílio de Farol Alto

Reconhecimento automático de sinalização de velocidade

Detector de Fadiga

Alerta e correção de permanência em faixa

MOPAR PACK LAUNCH – R$ 4.330 – Disponível para todas as versões